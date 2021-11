Inter Conheça Thauan Lara, promessa do Inter que foi relacionado pela primeira vez para o profissional

Por Leonardo Moll * | 10 de novembro de 2021

Lateral vem sendo peça chave no elenco sub-20 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Promessa do conhecido Celeiro de Ases, Thauan Lara já é figura conhecida daqueles que acompanham o futebol de base do Inter. O jovem lateral esquerdo foi relacionado pela primeira vez para uma partida entre os profissionais do clube. Ele estará no banco nesta quarta-feira, diante do Juventude.

No clube desde 2013, o atleta de apenas 17 anos vem se destacando na categoria sub-20 nesta temporada. Finalista no Campeonato Brasileiro, vem se consolidando cada vez mais entre os titulares da equipe. Thauan Lara também soma em seu currículo passagens pela Seleção Brasileira de base (Sub-15 e Sub-17).

Em 2021, fez quatro jogos e marcou dois gols pelo sub-17. Já pela equipe sub 20, foi semifinalista da Copa do Brasil e está na final do Brasileirão. Soma 20 partidas disputadas, com três gols e três assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

