Por Andrei Severo * | 11 de novembro de 2021

Emílio Papaléo falou em entrevista coletiva após a derrota diante do Juventude por 2 a 1, no Alfredo Jaconi Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Nessa quarta-feira (10), o Inter perdeu para o Juventude pelo placar de 2 a 1, em Caxias do Sul. A derrota estacionou o colorado na 7ª posição. Foram apenas cinco pontos conquistados nos últimos 18 possíveis, e apesar da vitória no clássico Grenal no último sábado, o vice de futebol, Emílio Papaléo falou em entrevista coletiva.

Os 90 minutos demonstraram um Inter bem abaixo do nível. Apesar da partida ruim, a derrota contou com pontos muito criticados envolvendo a arbitragem da partida, que deixou de assinalar um pênalti claro nos últimos momentos do confronto. Papaléo contestou a atuação do árbitro Bruno Arleu de Araujo: “Estranhei que não teve nenhuma pergunta sobre a arbitragem para o nosso treinador. Vocês acharam normal a arbitragem hoje?”.

Emílio Papaléo informou que irá fazer uma reclamação formal para a CBF de acordo com a atuação da arbitragem em Caxias do Sul. Porém, ironicamente respondeu: “Mas sabemos como isso funciona, né? Claramente há um despreparo de quem arbitra”.

Mesmo com a derrota colorada, o vice-presidente colorado analisou a integração de jovens no elenco. O confronto contra os caxienses marcou a primeira vez de Thauan Lara sendo relacionado para uma partida do profissional, além de Matheus Cadorini que mais uma vez recebeu uma chance e balançou as redes pela segunda vez: “Nós fizemos um primeiro tempo equilibrado com o Juventude. Foi lá e cá. No segundo tempo tivemos uma queda, mas tiramos coisas boas”.

Outro ponto abordado por Papaléo, foi em relação aos inúmeros desfalques que o time teve para este confronto: “Nós temos grupo. No jogo contra o São Paulo foram 12 desfalques. Hoje tivemos muitos também. Mas isso não é desculpa, acontece com todos os times”, relatou o VP.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

