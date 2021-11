Inter Conheça Matheus Cadorini, a nova joia colorada que já marcou duas vezes no Brasileirão

Por Andrei Severo * | 11 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Matheus Cadorini tem apenas 3 jogos como profissional e já balançou as redes duas vezes com a camisa colorada Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 11 de novembro de 2021

Apesar da derrota de 2 a 1, em Caxias do Sul, para o Juventude, o Inter tem ponto positivo para se tirar da partida. Matheus Cadorini recebeu mais uma vez chance com Diego Aguirre, e o jovem não decepcionou. O atacante marcou o seu segundo gol como profissional na vida, em apenas três jogos no time de cima.

Jovem, Matheus Alfredo Cadorini da Silva, tem 19 anos e nasceu em Taubaté, interior paulista. Atacante alto, com 1,91m, o atleta desembarcou em Porto Alegre no final do ano passado. Emprestado pelo Osasco Audax, o jogador chegou na capital gaúcha para integrar a equipe sub-20 colorada e desde então vem ganhando destaque.

Aguirre vem dando minutagem ao jovem no grupo principal. Em 55 minutos jogados no Campeonato Brasileiro, Cadorini já balançou as redes duas vezes. Diante da Chapecoense, o atleta precisou de apenas 12 minutos para marcar seu primeiro gol no profissional. Na partida seguinte, contra o América-MG, o jogador atuou por um minuto.

Ontem, em Caxias do Sul, o treinador uruguaio deu nova chance para o atacante, que marcou mais uma vez com apenas seis minutos em campo. Já faziam cinco jogos que Cadorini não atuava, isso porque estava tratando uma lesão no osso esterno desde meados de outubro.

Os bons números também se apresentam na base. Pelo Sub-20, Matheus Cadorini tem 14 gols em 22 partidas. O Inter para adquiri-lo em definitivo não precisa investir muito. O clube trata com muita cautela sobre o assunto, porém já tem acordado que o valor da multa de R$ 1 milhão pode ser parcelado em 10x durante o ano de 2022. A quantia é referente a 70% do passe do atleta.

Na próxima partida, diante do Athletico-PR, no sábado (13), em Porto Alegre, o jovem provavelmente sairá como titular pela primeira vez. Yuri Alberto acabou recebendo o terceiro cartão amarelo diante do Juventude, e com isso, Cadorini deve ser o substituto na posição. O Inter tem em mãos uma joia que vem se mostrando bastante competente para aquilo que o esperam: fazer gols.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter