Por Leonardo Moll * | 11 de novembro de 2021

Meia deixou o clube ainda no fim de 2020 Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Um dos maiores ídolos da história doInter, Andres D’Alessandro, voltou aos microfones na tarde desta quinta-feira (11). Em entrevista exclusiva para a ESPN da Argentina, o ex-camisa 10 colorado revelou o desejo de retornar ao clube em 2022, para encerrar sua carreira.

”A idéia é essa. Mas não depende apenas de mim. Seria como um sonho poder voltar, poder jogar mais seis meses e me aposentar no clube depois de tantos anos.” Foram as palavras do argentino, que deixou claro a sua vontade de voltar a atuar no Beira-Rio.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, o plano seria contar com o jogador para os primeiros seis meses de 2022, para a disputa do Campeonato Gaúcho e início de Libertadores e Brasileirão, e após o fim do contrato, montar uma despedida para o ídolo junto da torcida.

D’Alessandro já deixou claro em diversos momentos sua decepção em não ter a presença de torcedores em sua despedida, no ano passado. Desta forma, isto será possível.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

