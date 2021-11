Inter Inter negocia compra de atacante Matheus Cadorini

Por Leonardo Moll * | 12 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Atacante brilhou diante do Juventude, na última quarta-feira (10) Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grande surpresa nas últimas partidas, Matheus Cadorini está perto de ter seu futuro definido dentro do Inter. A direção do clube está acertando com o Audax, de São Paulo, clube que detém seus direitos, uma compra em definitivo.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, a negociação será de 1 milhão de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. Valores já estavam previstos no contrato de empréstimo.

Com poucos jogos como profissional, Cadorini já soma bons números. São dois gols em cinco jogos, ou pouco mais de 50 minutos em campo. Ele será o titular diante do Athletico-PR, já que Yuri Alberto está suspenso.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter