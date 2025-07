Inter Inter faz preparações para receber o Ceará no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











No domingo (20), o Inter recebe o Ceará pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foto: Ricardo Duarte/Internacional No domingo (20), o Inter recebe o Ceará pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter iniciou nesta terça-feira (15) mais uma etapa da preparação para o confronto diante do Ceará, marcado para este domingo (20), às 11 horas, no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a semana cheia pela frente, a comissão técnica liderada por Roger Machado tem a oportunidade de ajustar o time em diferentes aspectos e recuperar atletas para manter a consistência na competição.

Logo pela manhã, o elenco colorado foi ao gramado para um trabalho físico intenso, com foco em resistência, força muscular e potência — fundamentais para suportar o ritmo elevado das partidas recentes. Sob supervisão da equipe de preparação física, os jogadores passaram por circuitos que incluíram corridas intermitentes, exercícios funcionais e séries de mobilidade.

Em seguida, o treino avançou para atividades técnicas em espaço reduzido, onde Roger pôde observar a dinâmica entre os setores e estimular trocas rápidas de passes, movimentações curtas e domínio sob pressão. A sessão foi encerrada com um exercício de posse de bola, simulando cenários de jogo com limitação de toques, exigindo maior raciocínio e controle.

A prioridade neste início de semana é equilibrar cargas físicas com os ajustes táticos, além de observar alternativas para o time titular. Com desfalques pontuais e retorno de jogadores que estavam em transição, o técnico busca variações na escalação, mantendo a identidade competitiva que vem sendo moldada desde sua chegada.

O jogo de domingo será disputado em horário especial e tende a reunir bom público no Beira-Rio. A comissão técnica enxerga o confronto como uma oportunidade de firmar posicionamento na tabela e ganhar tração no campeonato. Além disso, o estilo reativo da equipe cearense exige atenção especial na construção ofensiva colorada — fator que vem sendo trabalhado com intensidade nos treinos de finalização e tomada de decisão.

O grupo volta a trabalhar já na manhã desta quarta-feira (16), em mais uma etapa da preparação. Ao longo da semana, devem ocorrer treinos táticos com ensaios de bola parada e ajustes no posicionamento defensivo — elementos que podem fazer diferença em um duelo equilibrado.

Com elenco comprometido e comissão técnica ativa, o Inter segue focado em transformar trabalho em pontos, consolidando seu caminho no Brasileirão 2025.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-faz-preparacoes-para-receber-o-ceara-no-beira-rio/

Inter faz preparações para receber o Ceará no Beira-Rio

2025-07-15