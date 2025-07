Grêmio Grêmio realizou o último treinamento para encarar o Alianza Lima

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Mano Menezes já deu indícios de qual deve ser a equipe titular do Grêmio para enfrentar o Alianza Lima. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta terça-feira (15), o Grêmio realizou o último treinamento antes de enfrentar o Alianza Lima, pela ida dos playoffs da Conmebol Sul-Americana. A atividade aconteceu na Villa Deportiva Nacional – VIDENA, o principal centro de treinamentos da Seleção Peruana, localizado no distrito de San Luis, a cerca de 15 km do hotel onde a delegação gremista está hospedada. O duelo será disputado nesta quarta-feira (16), no Estádio Alejandro Villanueva (Matute), em Lima.

O trabalho em campo teve início às 10 horas, no horário local (12h em Brasília), com um cronograma dividido em três etapas. Primeiro, os atletas passaram por aquecimento, com corrida leve e alongamento. Em seguida, o preparador físico Flávio de Oliveira conduziu exercícios de explosão e troca de passes rápidos. Para finalizar, Mano Menezes comandou um treino coletivo em campo reduzido, dando sinais sobre a formação que pode iniciar a partida.

Enquanto os jogadores se movimentavam, o vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, o executivo Luis Vagner Vivian e o próprio treinador gremista foram recebidos por representantes da comissão técnica da Seleção Peruana, incluindo o técnico Óscar Ibañez, fortalecendo a relação institucional entre clubes e federações.

A expectativa é alta para o confronto que pode colocar o Grêmio nas oitavas de final da Sul-Americana, e o ambiente na capital peruana já é de concentração total. O elenco quer transformar a vantagem técnica — com um dos elencos mais valiosos da fase — em resultado prático fora de casa. A decisão será completada no dia 23, com a partida de volta na Arena do Grêmio, onde uma grande mobilização da torcida é esperada para celebrar a nova era de gestão do estádio.

