Rio Grande do Sul Asfalto cede e deixa bairro da cidade de Gramado isolado

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

O desmoronamento ocorreu na rua Henrique Bertoluci, próxima ao centro da cidade. Foto: Reprodução O desmoronamento ocorreu na rua Henrique Bertoluci, próxima ao centro da cidade. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma rua no bairro Piratini, em Gramado, na Serra Gaúcha, desmoronou no final de semana após o excesso de chuvas provocar a cedência do asfalto. Os moradores precisaram deixar às pressas suas residências devido ao risco de desabamento das estruturas comprometidas.

Pelo menos 974 pessoas ficaram desalojadas na cidade turística em decorrência das fortes precipitações que assolam o estado nos últimos 10 dias. Cinco bairros de Gramado foram afetados, com diversas casas tendo suas bases enfraquecidas pela infiltração da água.

O desmoronamento ocorreu na rua Henrique Bertoluci, localizada no nobre e residencial bairro Piratini, próximo ao centro de Gramado. O incidente reflete os riscos inerentes à região montanhosa da Serra, onde o relevo acidentado e as altitudes elevadas aumentam drasticamente a possibilidade de deslizamentos de terra e encostas durante períodos de chuvas intensas.

Tragicamente, as enchentes no Rio Grande do Sul já vitimaram 7 pessoas apenas em Gramado nos últimos 10 dias, segundo dados alarmantes divulgados pelas autoridades locais. O número de mortes relacionadas aos deslizamentos de terra e às inundações segue crescendo no Estado, que enfrenta uma severa crise causada pelo alto volume de precipitações.

As equipes de resgate e assistência social atuam para prestar apoio aos desabrigados e restabelecer a segurança nas áreas afetadas. A Defesa Civil recomenda cautela redobrada à população enquanto os níveis dos rios permanecerem elevados.

