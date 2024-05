Brasil Deputado catarinense demite assessora que fez comentário polêmico sobre enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na semana passada, a assessora sugeriu que a mãe natureza estaria "limpando" a região Sul do País. Foto: Reprodução Na semana passada, a assessora sugeriu que a mãe natureza estaria "limpando" a região Sul do País. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado estadual Marquito (PSOL-SC) anunciou a demissão de sua assessora, Cintia Cruz, por conta de um comentário sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. As informações são do jornal O Globo.

Na semana passada, a assessora sugeriu que a mãe natureza estaria “limpando” a região Sul do País. O comentário de Cintia Cruz foi feito em uma postagem do perfil “Floripa Discover”, que compartilhava um vídeo viral nas redes sociais. No vídeo, um gaúcho estava fazendo churrasco durante os alagamentos. Nesse contexto, ela escreveu: “Não é à toa que a mãe natureza está limpando o lugar que mais consome carne no Sul do País.”

O caso provocou uma série de respostas de repúdio. Diante da repercussão, a assessora gravou um vídeo no qual se desculpa pela declaração. Segundo Cintia, sua intenção era alertar para o fato de que a crise climática seria uma consequência da degradação e exploração da natureza.

“Vim me retratar diante do comentário infeliz em um momento tão sensível que o Rio Grande do Sul está passando, a todos aqueles que se sentiram ofendidos”, disse a assessora.

Em seguida, Marquito emitiu uma nota em que confirmou sua exoneração.

“Não concordo com o conteúdo do comentário. Como sempre expusemos em nossa atuação parlamentar ambientalista, toda a humanidade está exposta aos impactos das mudanças climáticas. Os eventos extremos no nosso estado vizinho são efeito de ações globais, e não individuais, e as pessoas vulneráveis são as mais atingidas”, escreveu o parlamentar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/deputado-catarinense-demite-assessora-que-fez-comentario-polemico-sobre-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Deputado catarinense demite assessora que fez comentário polêmico sobre enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-13