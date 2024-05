Inter Atacantes do Inter, Borré e Valencia visitam abrigo em Porto Alegre e entregam flores e presentes no Dia das Mães

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Borré (E) e Valencia (D) seguem engajados em ajudar e auxiliar vítimas das enchentes no Estado Foto: Ricardo Duarte/Internacional Borré (E) e Valencia (D) seguem engajados em ajudar e auxiliar vítimas das enchentes no Estado (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os atacantes do Inter, Rafael Borré e Enner Valencia aproveitaram o domingo (12) de Dia das Mães para entregar rosas e kits para crianças nos abrigos temporários de Porto Alegre.

Os dois realizaram a homenagem no abrigo montado no Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo), na região central da capital. A dupla tirou fotos com torcedores, concedeu autógrafos e buscou dar um pouco de conforto às vítimas das enchentes que castigam quase todo o Rio Grande do Sul nas últimas semanas.

Assim como outros jogadores colorados, os atacantes já participaram de outras ações de acolhimento e auxílio às vítimas.

Rafael Borré e Enner Valencia se mobilizaram para fazer um pouco mais feliz o dia das mães abrigadas na PUC-RS. Neste domingo, os dois levaram kits organizados por suas famílias para as crianças e mulheres que estão no ginásio da universidade! 🇨🇴❤️🇪🇨 Linda atitude, meus… pic.twitter.com/Dd55h6KWWz — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 12, 2024

O Rio Grande do Sul sofre com as fortes cheias dos rios nas últimas semanas. Até o momento, o último balanço da Defesa Civil do Estado aponta que 147 pessoas já morreram e 127 seguem desaparecidas. Ao todo, 447 munícipios gaúchos foram afetados. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba voltou a subir, chegando a 4,94 metros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/atacantes-do-inter-borre-e-valencia-visitam-abrigo-em-porto-alegre-e-entregam-flores-e-presentes-no-dia-das-maes/

Atacantes do Inter, Borré e Valencia visitam abrigo em Porto Alegre e entregam flores e presentes no Dia das Mães

2024-05-13