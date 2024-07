Inter Com lesão no joelho, Alan Patrick vai desfalcar o Inter por cerca de dois meses

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Alan Patrick foi diagnosticado com um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Inter confirmou que o meia Alan Patrick foi diagnosticado com um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo e deverá desfalcar a equipe por cerca de dois meses.

Autor do único gol colorado no empate contra o Rosario Central, no Beira-Rio, na última terça-feira (23), ele deixou o campo mancando após uma dividida com Campaz, aos 43 minutos do segundo tempo, e foi substituído por Alario.

Brasileirão

O grupo Colorado continua com os trabalhos no CT de Alvorada para o próximo compromisso. A equipe tem poucos dias de preparação até o duelo com o Bahia. A partida será neste sábado (27/7), às 20h, na Arena Fonte Nova, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

O treino dessa quinta-feira (25) foi fechado no CT das categorias de base. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas e táticas no gramado, intensificando os trabalhos para o confronto em Salvador.

Nesta sexta-feira (26), no turno da tarde, o elenco realizará no Barradão, em Salvador, a última atividade antes do jogo com o Bahia.

Sul-Americana

Depois da partida que encerrou a participação do Inter na Sul-Americana, o técnico Roger Machado lamentou o resultado e falou sobre a partida contra o Rosario Central no Beira-Rio. Em desvantagem no segundo jogo da repescagem contra o time argentino por ter perdido o duelo de ida, o clube gaúcho precisava vencer por dois gols ou mais de diferença no Beira-Rio para encaminhar a classificação às oitavas de final, mas acabou ficando no empate em 1 a 1 e disse adeus ao campeonato continental. Uma vitória colorada por um gol de diferença levaria a decisão aos pênaltis.

Apesar do pouco tempo de trabalho no comando da equipe, Roger Machado deixou claro que compreende a frustração da torcida colorada. “Eu entendo a frustração do torcedor, o desejo do título, esses insucessos repetidos. Eram outros treinadores, esses processos acumulativos vão desgastando. São 30 anos de futebol. Já passei por vários momentos como esse”, lamentou.

Ele também saiu em defesa do elenco e garantiu que os jogadores estão interessados. “Estou há uma semana no clube. Posso garantir que em todos os atletas do Inter existe o desejo e a motivação de vencer. Não existe desinteresse por parte desse grupo de jogadores”, afirmou.

Por fim, ao ser questionado sobre a garantia do trabalho no Inter, Roger Machado resumiu que o time precisa de vitórias. “Gostaria que, mesmo com os insucessos, eu fosse mantido no cargo. A garantia no cargo é a vitória”, resumiu.

Com a eliminação, o Inter agora terá apenas o Brasileirão para o restante da temporada.

2024-07-25