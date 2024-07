Com cinco partidas a menos no Campeonato Brasileiro, o Inter é o 13º colocado, com 19 pontos, quatro à frente da zona de rebaixamento e 13 atrás do G-6. O time enfrenta um mau momento e está há nove jogos sem vencer nesta temporada.

Confira os relacionados do Inter:

Goleiros: Anthoni, Fabrício e Rochet

Laterais: Bernabei, Bustos e Renê

Zagueiros: Gabriel Mercado, Igor Gomes e Robert Renan

Volantes: Bruno Gomes, Bruno Henrique, Luís Otávio, Matheus Dias e Rômulo

Meias: Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Hyoran e Yago Noal

Atacantes: Alario, Borré, Enner Valencia, Lucca Drummond e Wesley

Inter e Bahia se enfrentam neste sábado, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.