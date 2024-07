Inter Alan Patrick tem lesão no joelho confirmada e vira desfalque no Inter

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Capitão colorado sofreu um estiramento ligamentar no joelho esquerdo e aumenta lista de atletas no departamento médico Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Capitão colorado sofreu um estiramento ligamentar no joelho esquerdo e aumenta lista de atletas no departamento médico (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O Inter confirmou no fim da tarde desta quarta-feira (24) que o meia Alan Patrick foi diagnosticado com um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo e deverá desfalcar o time pelos próximos dois meses.

O jogador de 33 anos já deu início ao tratamento com os fisioterapeutas do clube e se junta a Aránguiz, Ivan, Fernando, Lucca Thiago Maia e Vitão no departamento médico.

Alan Patrick marcou o único gol colorado na eliminação para o Rosario Central, na Copa Sul-Americana, em pleno Beira-Rio, na terça-feira (23). Ele deixou o campo mancando após uma dividida com Campaz aos 43 minutos do segundo tempo, e foi substituído por Alario. A lesão do camisa 10 colorado aumenta as preocupações nos bastidores. O elenco carece de alternativas para o setor. O técnico Roger Machado conta com Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Hyoran – os dois primeiros são jovens oriundos das categorias de base e o último convive com fortes críticas da torcida. Com a janela de transferências ainda aberta, a tendência é que a direção colorada observe o mercado e busque uma peça de reposição. Os dirigentes querem contratar um zagueiro e estão atentos a negócios. Eventuais saídas podem abrir brechas para novas contratações. Sem Alan Patrick, Roger Machado deverá encontrar soluções com os jogadores disponíveis. O Inter enfrenta o Bahia neste sábado (27), às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

