Inter Inter e Bahia se enfrentam na estreia da Copa Libertadores 2025

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

A partida acontece às 19h, desta quinta-feira (03), na Fonte Nova Foto: Letícia Martins/Bahia A partida acontece às19h, desta quinta-feira (3), na Fonte Nova. (Foto: Letícia Martins/Bahia) Foto: Letícia Martins/Bahia

Nesta quinta-feira (03), o Inter visita o Bahia, às 19h, na Fonte Nova, para a estreia da Copa Libertadores de 2025. As equipes fazem parte do grupo F da competição, acompanhados por Atlético Nacional, da Colômbia, e o Nacional, do Uruguai. Para o clube de Salvador, essa será sua quinta partida na competição, já que participou das primeiras fases. Já o Colorado, fará sua estreia.

O Bahia vem de uma sequência de oito jogos sem perder e, na estreia do Campeonato Brasileiro, empatou por 1 a 1 contra o Corinthians. Na Libertadores, o clube nunca perdeu jogando em casa, com sete vitórias e um empate em oito jogos disputados.

O Colorado vive um ótimo momento na temporada, com 13 jogos de invencibilidade. A equipe estreou Brasileirão com um empate contra o Flamengo, por 1 a 1, no Maracanã. O clube volta a competição após não participar da edição de 2024.

Bahia

Após uma boa partida de Luciano Juba e Gilberto contra o Corinthians, Rogério Ceni deve manter o sistema de jogo com dois laterais. A principal dúvida para o confronto é no gol, que teve Ronaldo como titular na estreia do Brasileirão.

Provável escalação: Ronaldo (Marcos Felipe); Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Inter

Roger Machado não poderá contar com Rochet, que passou por uma cirurgia na mão esquerda devido a uma fratura sofrida na partida contra o Flamengo. Anthoni, que foi titular durante a ausência do uruguaio no Campeonato Gaúcho, retoma a titularidade. A dúvida no ataque permanece em Borré e Valencia.

Provável escalação: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Borré (Valencia).

Arbitragem

Árbitro: Piero Maza (CHI);

Piero Maza (CHI); Assistente 1: Juan Serrano (CHI);

Juan Serrano (CHI); Assistente 2: Alejandro Molina (CHI);

Alejandro Molina (CHI); Quarto Árbitro: Jose Cabero (CHI);

Jose Cabero (CHI); VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).

