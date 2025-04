Rio Grande do Sul Impulsionado pelo agronegócio, PIB do Rio Grande do Sul cresce 4,9% em 2024

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

No geral, o crescimento gaúcho foi superior à média nacional, de 3,4% Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O PIB (Produto Interno Bruto) do Rio Grande do Sul cresceu 4,9% no ano de 2024, mesmo com os efeitos das enchentes. No geral, o crescimento gaúcho foi superior à média nacional, de 3,4%. O valor corrente do PIB no ano passado foi de R$ 706,8 bilhões, representando 6,02% do PIB nacional, sendo que em 2023, o RS tinha uma fatia de 5,9% no índice geral do Brasil.

O PIB per capita foi de R$ 62.941, variação real de 4,8%, e 13,9% superior ao PIB per capita brasileiro. O crescimento foi, segundo o DEE (Departamento de Economia e Estatística), impulsionado pela agropecuária, cujo aumento foi de 35% no RS, elevado pelo desempenho da soja, que teve boas safras no primeiro e segundo trimestres, além do trigo, milho e arroz, enquanto no Brasil, houve queda de 3,2%.

Os números foram divulgados em coletiva de imprensa com o governador Eduardo Leite, da secretária Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, e técnicos do Departamento de Economia e Estatística na manhã desta quinta-feira (03), no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Período com menos influência das inundações, o quarto trimestre do ano passado em relação aos três meses anteriores apresentou aumento de 1%, e com relação ao mesmo trimestre de 2023, houve um crescimento de 4,4%. O comércio cresceu no RS 2,4% e no Brasil, 0,3%.

Resultados por setor

O resultado da Agropecuária foi influenciado pela recuperação na produção em relação a 2023, quando as lavouras foram fortemente afetadas pela estiagem. A Soja teve o melhor resultado, com alta de 43,8%. Milho (+13,9%) e Trigo (+41,2%) também tiveram resultados expressivos, enquanto o Arroz (+0,3%) apresentou estabilidade na produção anual e a Uva (-24,2%) e o Fumo (-3,9%) tiveram queda na produção total.

Já o resultado da Indústria apresentou oscilação foi influenciado pelo recuo de 2,5% da Indústria de Transformação, setor industrial mais representativo do semento no Estado. Os demais setores apresentaram resultados positivos, com alta na Indústria Extrativa (+3,0%), Construção (+3,5%) e da Atividade de Eletricidade e Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana ((+11,5%).

Das 14 atividades da Indústria de Transformação, sete apresentaram alta, entre elas a de Produtos Derivados do Petróleo e Biocombustíveis (+16,8%), Móveis (+11,0%) e Celulose, Papel e Produtos de Papel (+6,3%). Entre as principais baixas estão a de Máquinas e Equipamentos (-18,8%), Bebidas (-13,2%) e Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias (-3,2%).

Nos Serviços, as sete atividades consideradas no cálculo do PIB registraram desempenho positivo em 2024, com destaque para os números do Comércio (+7,1%), Outros Serviços (+4,6%), Serviços de Informação (+3,8%) e Transporte, Armazenagem e Correio (+3,6%).

Das 10 atividades do Comércio, as principais altas vieram nos setores de Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (+11,4%), Comércio de Veículos (+10,7%), Artigos Farmacêuticos, Médicos, Ortopédicos, de Perfumaria e Cosméticos (+10,8%), Materiais de Construção (+9,5%) e Móveis e Eletrodomésticos (+13,4%).

