Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

O treinador Roger Machado comandou um treinamento fechado para realizar os últimos ajustes no time que entrará em campo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após um empate fora de casa na primeira rodada do Brasileirão, o Inter faz nesta quinta-feira (3) sua estreia na Copa Libertadores. Válida pela primeira rodada da fase de grupos, a partida contra o Bahia está marcada para as 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A preparação para o duelo chegou ao fim na manhã dessa quarta-feira (2) no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou um treinamento fechado para realizar os últimos ajustes no time que entrará em campo.

A delegação do clube gaúcho desembarcou na capital baiana no início da noite dessa quarta. O Colorado está no grupo F da competição continental. Além do Bahia, o Atlético Nacional-COL e o Nacional-URU também estão na chave do time de Roger.

Escalação

A provável escalação do Inter para o confronto deverá ser: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho e Wesley; Valencia (Borré).

Veja abaixo os jogadores do Inter que foram relacionados para o confronto contra o Bahia:

– Goleiros: Anthoni e Ivan;

– Laterais: Aguirre, Nathan, Bernabei e Ramon;

– Zagueiros: Juninho, Kaique Rocha, Rogel e Vitão;

– Meias: Fernando, Ronaldo, Bruno Henrique, Thiago Maia, Gustavo Prado e Alan Patrick;

– Atacantes: Carbonero, Vitinho, Wesley, Borré, Valencia e Lucca.

Brasileirão

Em outra frente, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou recentemente as datas de confrontos do Campeonato Brasileiro de 2025 até a 12ª rodada, quando haverá a pausa para o Super Mundial.

Após a estreia no último sábado (29), com um empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, o Colorado inicia o mês de abril contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, às 18h30min do próximo domingo (6).

Confira a abaixo a tabela com os próximos jogos do Inter até a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro:

– 2ª rodada: 06/04 – 18h30 – Inter x Cruzeiro;

– 3ª rodada: 13/04 – 20h – Fortaleza x Inter;

– 4ª rodada: 16/04 – 19h30 – Inter x Palmeiras;

– 5ª rodada: 19/04 – 21h – Grêmio x Inter;

– 6ª rodada: 26/04 – 16h – Inter x Juventude;

– 7ª rodada: 03/05 – 18h30 – Corinthians x Inter;

– 8ª rodada: 11/05 – 20h – Botafogo x Inter;

– 9ª rodada: 18/05 – 20h30 – Inter x Mirassol;

– 10ª rodada: 25/05 – 16h – Sport x Inter;

– 11ª rodada: 01/06 – 20h30 – Inter x Fluminense;

– 12ª rodada: 12/06 – 21h30 – Atlético-MG x Inter.

2025-04-02