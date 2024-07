Rio Grande do Sul Bolsonaro cumpre agenda nesta quinta na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Na sexta-feira (26), Bolsonaro cumprirá agenda em Porto Alegre. Foto: Reprodução Na sexta-feira (26), Bolsonaro cumprirá agenda em Porto Alegre. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro está no Rio Grande do Sul nesta semana, onde cumpre uma série de compromissos. Na quinta-feira (25), Bolsonaro esteve na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, foi recepcionado por apoiadores no MartCenter por volta das 10h. De lá, ele seguiu em uma motociata até a rua Plácido de Castro, ao lado da Maesa. Além de Caxias do Sul, Bolsonaro também tem compromissos em Farroupilha e Santa Cruz do Sul.

Na sexta-feira (26), Bolsonaro estará em Porto Alegre, onde participará da convenção do PL na Casa do Gaúcho à noite. Ele também visitará municípios da Região Metropolitana.

Ainda na sexta, Bolsonaro participará do programa “Pampa Debates”, da TV Pampa, comandado por Paulo Sérgio Pinto. A entrevista irá ao ar às 17h45min.

O ex-presidente retornará ao Rio de Janeiro no sábado (27).

