Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

"Já sabemos como as coisas funcionam. O presidente da CBF está em Paris e as coisas acontecendo aqui. Continuamos contra tudo e contra todos", reclamou o comandante gremista Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA "Já sabemos como as coisas funcionam. O presidente da CBF está em Paris e as coisas acontecendo aqui. Continuamos contra tudo e contra todos", reclamou o comandante gremista (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O empate em 2 a 2 entre Corinthians e Grêmio, na Neo Química Arena, em São Paulo, rendeu mais uma polêmica de arbitragem. Depois da partida, o técnico gremista Renato Portaluppi não hesitou em fazer críticas ao ser questionado sobre o pênalti marcado em Romero e disparou contra a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

“Vimos um pênalti que o VAR chama o árbitro e um pênalti que é a maior mentira do mundo. Fica difícil trabalhar. O Corinthians é muito grande, não precisa disso. Isso mancha ainda mais a imagem da CBF, essa que é a realidade, mancha a ferramenta do VAR. Não foi falta no lance do pênalti. Aí o VAR, Corinthians, Itaquera… Já sabemos como as coisas funcionam. O presidente da CBF está em Paris e as coisas acontecendo aqui. Continuamos contra tudo e contra todos”, reclamou o comandante gremista em entrevista coletiva após o jogo.

A partida ficou marcada por um pênalti assinalado no primeiro tempo com o auxílio do VAR, operado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN). No campo, o árbitro Alex Stefano não marcou nada. Mas foi chamado para revisar a jogada e decidiu pela penalidade, convertida por Yuri Alberto.

No ano passado, também na Neo Química Arena, o Grêmio fez reclamações contra a arbitragem quando Wilton Pereira Sampaio não marcou um pênalti a favor do time gaúcho em toque no braço de Yuri Alberto, no empate em 4 a 4.

“O Corinthians é muito grande, mas esse tal de VAR, vou te falar… Eles não conseguem usar as ferramentas. Não sabem usar ou estão mal intencionados? O treinador fala e é julgado, jogador fala e é julgado. Os caras fazem um monte de “m” no VAR e estão aí apitando. O presidente da CBF está em Paris. O Corinthians é grande, não é culpado de nada, mas essa vergonha do futebol brasileiro tem que acabar”, reclamou Renato. Logo após a partida, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, também criticou a arbitragem e afirmou que o clube fará uma reclamação formal para a CBF. Na próxima semana, o Tricolor volta à Neo Química Arena para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No domingo (28), o Grêmio manda a partida contra o Vasco, pelo Brasileirão, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

