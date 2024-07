Porém, a diretoria do clube reconhece que a oferta da La U e questões familiares mexeram com a cabeça e o foco de Aránguiz. O time gaúcho reavalia a permanência do jogador e abre possibilidade para uma saída antes do fim do contrato, válido até junho de 2025. O Inter busca receber uma compensação financeira para liberá-lo.

Além de Aránguiz, outros atletas que podem sair nesta janela são Vitão, Robert Renan, Bustos, Matheus Dias e Alario. O chileno se recupera de um edema ósseo nos dois tornozelos e não tem prazo para ficar à disposição do técnico Roger Machado. Ele não joga pelo Inter há quase um mês. Sua última aparição foi no empate por 1 a 1 com o Criciúma, em 30 de junho, quando jogou por apenas 20 minutos. Aránguiz em 2024 – 23 jogos – 1.396 minutos em campo – Um gol – Uma assistência