Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Goleiro gremista esbravejou contra a arbitragem na saída para o intervalo Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Goleiro gremista esbravejou contra a arbitragem na saída para o intervalo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O primeiro tempo da partida entre Corinthians e Grêmio, nesta quinta-feira (25), pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, terminou com desabafo e críticas de Marchesín. A principal reclamação do goleiro foi pelo pênalti marcado a favor do time paulista, no lance que envolveu Kannemann e Romero. O goleiro definiu a atuação da arbitragem como “uma vergonha”.

Marchesín desabafou em entrevista no intervalo do jogo. Além da penalidade marcada contra o Grêmio, o goleiro citou uma dividida com Yuri Alberto na qual levou uma pancada na coxa e cobrou uma advertência ao centroavante corintiano. Além disso, o argentino também contestou a linha de impedimento de Nathan em gol anulado de Cristaldo.

“Isso é uma vergonha. O que está acontecendo aqui é uma vergonha. Não importa se sou expulso, se vou ser punido. Vir jogar aqui, com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Estamos sofrendo para c*****, longe da família. E ver o que está acontecendo aqui, marcar o pênalti como marcaram, é uma vergonha. O Grêmio é muito grande para sofrer isso. Corinthians é muito grande para ter tanta ajuda”, reclamou Marchesín.

O lance polêmico em questão ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo. O Grêmio estava vencendo por 1 a 0, quando Garro levantou a bola na área do time gaúcho. Na jogada, Cacá finalizou de cabeça para fora. No entanto, o VAR chamou Alex Gomes Stefano, árbitro de campo, para analisar um puxão de Kannemann em Romero. Stefano foi ao monitor e, depois de rever o lance, marcou pênalti para o Corinthians, que foi convertido por Yuri Alberto. No final da primeira etapa, Nathan recebeu passe de Edenilson pela esquerda e cruzou para Cristaldo marcar. Porém, foi assinalado impedimento na origem da jogada, e o gol gremista acabou anulado.

Grêmio: Marchesín se revolta e diz que Corinthians foi ajudado pela arbitragem: “Uma vergonha”

