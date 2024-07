Grêmio Grêmio empata em 2 a 2 com o Corinthians e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Duelo foi disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 19ª rodada do campeonato. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Em duelo disputado na noite dessa quinta-feira (25) na Neo Química Arena, em São Paulo, o Grêmio empatou em 2 a 2 com o Corinthians pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Renato Portaluppi subiu para a 17ª posição da tabela, com 15 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento.

O Tricolor gaúcho abriu o placar logo no início do jogo com Rodrigo Ely, levou o empate com Yuri Alberto, de pênalti, e desempatou no segundo tempo com Villasanti. Por fim, Rodrigo Garro fez um gol de fora da área para deixar tudo igual no placar.

O Grêmio volta a campo neste domingo (28) para enfrentar o Vasco, pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 19h na Arena Condá, em Chapecó (SC)

O jogo

O Grêmio abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo, com o zagueiro Rodrigo Ely. O ponta Soteldo fez uma jogada individual pela direita e cruzou na cabeça do defensor, que subiu mais que toda a defesa alvinegra.

O Corinthians respondeu aos 9 minutos com finalização de Ryan de fora da área para defesa do goleiro Marchesín. Após insistir na busca pelo empate, o Timão deixou tudo igual aos 25min, com o atacante Yuri Alberto, de pênalti. Na origem da jogada, em lance de bola parada, foi assinalada falta de Kannemann em Romero na pequena área após revisão do VAR.

Após o empate do Corinthians, o jogo perdeu ritmo, com ambas as equipes tendo pouca eficiência no ataque. O Timão assustou nos acréscimos, em chute de Yuri para fora após passe de Garro, enquanto o Grêmio chegou a ir às redes com Cristaldo, mas a arbitragem assinalou impedimento.

O Grêmio voltou melhor do intervalo, cercando a área corintiana, mas a primeira grande chance foi do Corinthians. Aos 10 minutos, Matheuzinho recebeu passe de Raniele e finalizou para defesa de Marchesín. No rebote, Hugo chutou por cima.

O time visitante respondeu aos 26 minutos, com chute de Cristaldo que parou em defesa difícil de Hugo Souza. Aos 31min, a equipe gremista anotou seu segundo gol, com Villasanti. O volante aproveitou passe errado de Félix Torres e, frente a frente da meta adversária, não perdoou.

O Corinthians conseguiu o empate aos 42 minutos, com Rodrigo Garro. O meia recebeu passe de Wesley e, de fora da área, acertou o ângulo de Marchesín.

Ficha técnica

– Corinthians: Hugo Souza; Cacá, Félix Torres e André Ramalho; Matheuzinho (Charles), Ryan (Igor Coronado), Raniele (Pedro Henrique), Rodrigo Garro e Hugo; Yuri Alberto (Pedro Raul) e Romero (Wesley). Técnico: Ramón Diaz

– Grêmio: Marchesín; Kannemann, Jemerson e Rodrigo Ely; Fabio (João Pedro), Villasanti, Edenilson e Reinaldo; Nathan (Gustavo Nunes), Soteldo (Du Queiroz) e Cristaldo (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Luiz Claudio Regazone (RJ). VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN).

