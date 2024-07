Últimas Cauã Reymond confirma que estará em “Vale Tudo”; o que se sabe até agora sobre o remake

25 de julho de 2024

Ator não revelou, no entanto, qual personagem interpretará. (Crédito: Reprodução)

Cauã Reymond confirmou que está escalado para “Vale Tudo”, novela da TV Globo que entra no ar no primeiro semestre do ano que vem, depois de “Mania de você”. Em entrevista ao site “Hugo Gloss”, o ator não disse qual papel interpretará na obra de Gilberto Braga reescrita por Manuela Dias, mas é nome certo no elenco.

“‘(Vou) fazer a próxima novela da Manuela Dias, ‘Vale Tudo’”, disse Cauã, que antes deu detalhes sobre a série ‘Mata-mata”, de sua autoria. “Continua em desenvolvimento. A gente não deve filmar agora, mas a gente está desenvolvendo. Estou em negociações para fazer um longa agora, no segundo semestre, com um time muito legal. São grandes atores, é uma pessoa que todos nós admiramos, que eu estou louco para voltar a trabalhar.”

Remake

“Vale Tudo” é uma obra de Gilberto Braga, exibida originalmente em 1988. Considerada uma das maiores da história da TV brasileira, foi escolhida para ser a novela comemorativa dos 60 anos da TV Globo, comemorados em 2025.

Disponível no Globoplay, a novela original conta a jornada de antagonismo entre mãe e filha: a boa Raquel Accioli (Regina Duarte) e a inescrupulosa Maria de Fátima (Gloria Pires). O elenco tinha ainda Antonio Fagundes, Carlos Alberto Riccelli, Cássio Gabus Mendes e, é claro, Beatriz Segall, imortalizada no papel da poderosa empresária Odete Roitman.

A tarefa de readptar o texto para os dias atuais ficou a cargo de Manuela Dias, cuja primeira novela foi “Amor de mãe”, exibida no horário das 21h em 2019 e interrompida pela pandemia em março de 2020. Manuela também é autora da antologia “Justiça”, do Globoplay.

“Entrei na Globo aos 19 anos. São 28 anos de aprendizado sobre TV, sobre contar histórias e sobre quem eu sou. Obrigada a direção da TV Globo por apostar em mim pra essa tarefa! Aberta às parcerias, a ser transformada pelo processo e ansiosa pra escolher quem matou Odete Roitman”, compartilhou Manuela em seus perfis no X e no Instagram.

Odete Roitman

A trama original parou o País com o grande mistério “quem matou Odete Roitman”. Muito se especula sobre quem interpretará a megera em 2025. Até o momento, falou-se em Fernanda Torres, Malu Galli e Natália do Valle. Segundo Amauri Soares, diretor geral da TV Globo e dos Estúdios Globo, em entrevista à Folha de São Paulo, a atriz já foi escolhida. O executivo, no entanto, não falou quem é a artista.

Glória Pires, que participou da primeira versão, foi uma das que negou veemente que tenha sido sequer sondada para o papel. “Nunca houve esse convite. Portanto, essa notícia não é real”, disse a atriz, em vídeo publicado no Instagram.

Diversos nomes, relacionados a outros papéis, também têm sido ventilados. Taís Araujo estaria escalada para viver Raquel, que coube a Regina Duarte em 1988. Paolla Oliveira e Carolina Dieckmann teriam também feito testes para Heleninha, a alcoolista imortalizada por Renata Sorrah.

A TV Globo não confirma, no entanto, nenhum nome do elenco, apenas o nome de Manuela como autora e de Paulo Silvestrini, como diretor artístico do projeto. Ele ocupou a mesma função em “Vai na fé”, exibida na faixa das 19h em 2023.

