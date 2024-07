Inter Em Salvador, Inter encara neste sábado o Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

No Barradão, casa do Vitória, o Colorado realizou o último treinamento antes de encarar o time nordestino. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em Salvador, o Inter encara neste sábado (27) o Bahia na abertura do returno do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 20h na Arena Fonte Nova. O Colorado está na 13ª posição da tabela de classificação do torneio nacional, com 19 pontos.

A delegação do Inter chegou em Salvador na madrugada dessa sexta-feira (26) e fechou a preparação para o duelo na própria capital baiana. No turno da tarde, o elenco foi até o Barradão, casa do Vitória, e realizou o último treinamento antes de encarar o time nordestino.

Com cinco jogos a menos na competição, o clube gaúcho busca somar três pontos para subir na tabela de classificação.

O treinador Roger Machado comandou a atividade com portões fechados em Salvador. O comandante colorado relacionou dois meio-campistas do Celeiro de Ases: Yago Noal e Luis Otavio.

Para a partida, Roger não terá Alan Patrick à disposição, já que o camisa 10 sofreu uma lesão no joelho e desfalcará a equipe por cerca de dois meses.

Outros seis jogadores continuam no departamento médico e desfalcam o Inter em Salvador: Aránguiz, Fernando, Lucca, Thiago Maia, Vitão e Wanderson. Thiago Maia e Vitão já fazem corridas nos treinamentos e podem retornar ao elenco nas próximas semanas.

Confira os jogadores relacionados pelo Inter para a partida contra o Bahia:

– Goleiros: Anthoni, Fabrício e Rochet;

– Zagueiros: Gabriel Mercado, Igor Gomes e Robert Renan;

– Laterais: Bernabei, Bustos e Renê;

– Volantes: Bruno Gomes, Bruno Henrique, Luís Otávio, Matheus Dias e Rômulo;

– Meias: Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Hyoran e Yago Noal;

– Atacantes: Alario, Borré, Enner Valencia, Lucca Drummond e Wesley.

