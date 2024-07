Inter Em Salvador, Inter empata em 1 a 1 com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o Colorado somou 20 pontos na tabela. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e disputada na noite desse sábado (27) na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Inter empatou em 1 a 1 com o Bahia. Com o resultado, o Colorado somou 20 pontos na tabela. O time de Roger Machado volta a campo no próximo dia 4 (domingo) para enfrentar o Palmeiras, às 17h, no Estádio Beira-Rio.

O gol dos baianos no jogo desse sábado foi marcado por David Duarte, enquanto Borré descontou para o time gaúcho. Apesar de ter arrancado o empate, o Inter completou o sexto jogo sem vitória na Série A (três derrotas e três empates) e passou a ocupar a 14ª colocação do torneio nacional. No entanto, ainda pode perder a posição dependendo de outros resultados da rodada, que se encerra neste domingo (28).

O jogo

O Bahia começou melhor na partida. Afinal, logo no primeiro minuto, Everaldo quase marcou um golaço de bicicleta. Três minutos depois, Thaciano desperdiçou outra boa chance para os baianos. Porém, neste embalo, o Tricolor abriu o placar. Aos 12, Carlos De Pena cobrou falta na área, e David Duarte abriu o placar.

O Inter, então, acordou para a partida. Primeiro, chegou com Wesley. Depois, com Valencia. O embate caiu um pouco em termos de emoção, mas voltou a emocionar o torcedor na reta final. O Bahia até balançou as redes com Thaciano. O Inter respondeu com Borré e Valencia, o primeiro para e o segundo na trave.

O Colorado voltou do segundo tempo mais organizado, conseguindo tocar mais a bola no meio-campo. No entanto, a equipe comandada esbarrava na má pontaria e também na boa marcação do Bahia. Mercado e Gabriel Carvalho levaram perigo antes dos 10 minutos. Na sequência, Valencia desperdiçou boas oportunidades.

O Inter seguiu pressionando até o fim da partida, e buscou o empate quando a derrota parecia certa. Isso porque aos 44, Gustavo Prado chutou de fora da área. Mesmo com uma finalização fraca, Marcos Felipe deu rebote, no pé de Borré, que não desperdiçou: 1 a 1.

Ficha técnica

– Bahia (1): Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte (Vitor Hugo) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Carlos de Pena (Everton Ribeiro), Thaciano (Iago) e Cauly; Biel (Rafael Ratão) e Everaldo (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

– Internacional (1): Rochet; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Robert Renan e Bernabei; Bruno Gomes (Rômulo), Bruno Henrique (Matheus Dias) e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Wesley (Hyoran), Enner Valencia (Lucca Drummond) e Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira. Quarto Árbitro: Wallas Martins Lopes. VAR: Thiago Duarte Peixoto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-enfrenta-o-bahia-neste-sabado-pelo-brasileirao/

Em Salvador, Inter empata em 1 a 1 com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro

2024-07-27