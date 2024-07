O retorno de Aránguiz para a La U é dado como certo na imprensa chilena. Diversos veículos já tratam o jogador como reforço da equipe. O Inter entendeu o pedido de Aránguiz e as questões familiares citadas pelo jogador.

O meia de 35 anos demonstrou interesse em deixar o Beira-Rio e voltar ao Chile, motivado por questões pessoais. Durante as enchentes de maio no Rio Grande do Sul, familiares do jogador chegaram a voltar ao país. Houve conversas nos últimos dias entre os representantes do atleta e os dirigentes colorados. Inicialmente, o Inter não mostrou disponibilidade para negociá-lo por se tratar um jogador acima da média, com capacidade de ajudar a equipe no restante do Campeonato Brasileiro.