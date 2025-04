Economia União Europeia suspende por 90 dias retaliação contra tarifaço dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

O bloco econômico havia anunciado tarifas sobre cerca de 21 bilhões de euros em importações dos EUA a partir da próxima terça

A UE (União Europeia) suspenderá por 90 dias as suas primeiras medidas contra as tarifas comerciais dos Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump reduziu temporariamente as pesadas taxas impostas a países de todo o mundo, informou a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta quinta-feira (10).

O bloco econômico havia anunciado tarifas sobre cerca de 21 bilhões de euros em importações dos EUA a partir da próxima terça-feira (15) em resposta às tarifas de 25% de Trump sobre aço e alumínio. A UE ainda está avaliando como responder às tarifas de automóveis dos EUA e às taxas mais amplas de 10% ainda em vigor.

“Queremos dar uma chance às negociações. Enquanto finalizamos a adoção das contramedidas da UE que tiveram forte apoio de nossos Estados-membros, nós as colocaremos em espera por 90 dias”, disse Ursula.

A decisão tomada por Trump na quarta-feira (9) de suspender a maior parte de suas novas tarifas trouxe alívio para os mercados e líderes globais, mesmo que ele tenha intensificado uma guerra comercial com a China.

A reviravolta, que ocorreu menos de 24 horas após a entrada em vigor das novas tarifas, se deu após o episódio mais intenso de volatilidade do mercado financeiro desde os primeiros dias da pandemia da Covid-19.

Os índices acionários dos EUA dispararam com a notícia, e o alívio continuou nos pregões asiáticos e europeus nesta quinta. Antes da reviravolta de Trump, o nervosismo havia apagado trilhões de dólares dos mercados de ações e levado a um aumento inquietante nos rendimentos dos títulos do governo dos EUA, o que pareceu chamar a atenção do presidente norte-americano.

2025-04-10