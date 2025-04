O processo foi aberto após Glauber agredir um ativista do grupo de direita MBL na Casa, no ano passado.

Segundo relatos da equipe de Glauber, a decisão de iniciar a greve de fome e permanecer na Câmara foi tomada por ele sem consultar previamente a bancada ou familiares. A sua esposa, a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), foi surpreendida com a atitude. Ela ficou ao lado do marido até por volta das 23h de quarta (9), mas precisou voltar para casa para cuidar do filho do casal, de 3 anos.

Na manhã desta quinta, o parlamentar disse que estava há mais de 30 horas sem comer. “Estou há 30 horas e 30 minutos fazendo somente a ingestão de líquidos. Estou no mesmo plenário que votou a minha cassação no dia de ontem [quarta]. Essa tática radical é fruto de uma decisão politica: não serei derrotado por Arthur Lira e pelo orçamento secreto. Vou às últimas consequências”, escreveu o parlamentar em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

Conselho de Ética

A reunião do Conselho de Ética para analisar o parecer que recomenda a cassação do deputado foi marcada por manobras e tumultos. Dentro e fora da sala em que o encontro ocorreu, militantes e aliados de Glauber se manifestaram contra a aprovação do parecer de Paulo Magalhães (PSD-BA).