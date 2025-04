Porto Alegre Prefeito fala sobre o futuro de Porto Alegre durante painel do South Summit Brazil

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

"Para mim, resiliência é transformar desafios em oportunidades", disse Melo Foto: Cesar Lopes/PMPA

No segundo dia do South Summit Brazil 2025, o prefeito Sebastião Melo participou, na manhã desta quinta-feira (10), de um painel sobre “A transformação e o futuro de Porto Alegre” na Arena Stage, um dos espaços reservados ao evento no Cais Mauá.

O encontro contou também com a presença do diretor do Escritório de Resiliência de Medellín, na Colômbia, Santiago Uribe, e mediação do secretário municipal do Gabinete de Inovação, Luiz Carlos Pinto.

Entre os temas abordados, Melo citou a questão da resiliência, das mudanças urbanas e a necessidade de integração entre municípios, em um olhar metropolitano. O desenvolvimento econômico com viés social, gerando conexões com as periferias, também foi abordado pelo prefeito.

“Para mim, resiliência é transformar desafios em oportunidades. A maior transformação social de uma cidade é gerar oportunidades. E nós as criamos com educação, com uma mobilidade que funcione, com inovação social”, disse Melo.

Trazendo a experiência de Medellín, Uribe falou sobre como o sentimento de pertencimento das comunidades impulsiona a transformação. “Não podemos ter cidadãos que só criticam. Precisamos que eles enxerguem a possibilidade de um diálogo construtivo. E foi aí que nós criamos grandes acordos que transformaram a cidade, como o pacto pela inovação, educação e cultura cidadã”, destacou.

Desafios climáticos

Sobre os desafios climáticos, Melo lembrou que a atenção ao tema é fundamental no processo de transformação que Porto Alegre vive. “O sistema de proteção precisa dialogar com a bacia do Guaíba. Os financiamentos que nós buscamos enfrenta parte desse processo, mas é preciso que a União e o governo do Estado entrem na parceirização, para termos um sistema robusto”, declarou.

O painel terminou com um convite do prefeito para que Uribe seja consultor formal do Programa de Inovação Social para Transformação Territorial de Porto Alegre, o Poa Territorial.

