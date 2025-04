Economia Com avanço de 0,8% em fevereiro, setor de serviços retoma o crescimento no Brasil

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

O setor de informação e comunicação contribuiu para a alta dos serviços em fevereiro

O volume do setor de serviços no Brasil avançou 0,8% em fevereiro na comparação com o mês anterior, quando havia recuado 0,6%. Frente a fevereiro de 2024, o setor cresceu 4,2%, a 11ª taxa positiva consecutiva, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A variação positiva em fevereiro foi puxada principalmente pelos serviços de informação e comunicação, que cresceram 1,8%. Com o resultado, o setor se encontra 1% abaixo do ponto mais alto da série histórica, alcançado em outubro de 2024. Já quanto ao patamar pré-pandemia, o volume total de serviços está 16,2% acima do registrado em fevereiro de 2020.

Além do setor de informação e comunicação, outras três atividades apresentaram desempenho positivo em fevereiro: os serviços profissionais, administrativos e complementares (1,1%), os outros serviços (2,2%) e os prestados às famílias (0,5%). O primeiro recuperou parte da perda verificada nos três meses anteriores (-3,8%), o segundo registrou um crescimento acumulado de 5% nos dois primeiros meses do ano, e o último readquiriu uma pequena parcela da retração verificada em janeiro (-3,3%).

“Em fevereiro, o setor de serviços mostrou um crescimento disseminado, com quatro das cinco atividades pesquisadas tendo resultados positivos. Com o avanço deste mês, houve recuperação da perda verificada em janeiro”, analisou o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

No acumulado do primeiro bimestre deste ano, o volume de serviços teve expansão de 2,6% em relação ao mesmo período de 2024. Já o acumulado nos últimos 12 meses em fevereiro repetiu o ritmo de expansão observado em janeiro de 2025: 2,8%.

