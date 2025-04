Grêmio Grêmio e Inter conhecem seus rivais na terceira fase da Copa do Brasil

O Tricolor enfrenta o CSA, enquanto o Colorado joga contra o Maracanã Foto: Rafael Ribeiro/CBF O Tricolor enfrenta o CSA, enquanto o Colorado joga contra o Maracanã. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Nesta quarta-feira (09), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou o sorteio para a terceira fase da Copa do Brasil. Inter, que entrou direto nesta etapa, e o Grêmio, que precisou jogar as duas primeiras rodadas, conheceram seus adversários. Diferente das fases anteriores, agora, as partidas serão de ida e volta, e caso tenha um empate no placar agregado, a decisão será feita nos pênaltis.

O Tricolor irá enfrentar o CSA, tendo a primeira partida em Alagoas e a partida de volta na Arena, em Porto Alegre. Já o Colorado pega o Maracanã, o primeiro jogo acontece no Beira-Rio, e a decisão no Ceará.

Confira os confrontos

Os times à esquerda jogam a primeira partida em casa.

Operário-PR x Vasco;

Fluminense x Aparecidense;

Paysandu x Bahia;

Botafogo x Capital;

Inter x Maracanã;

x Maracanã; Retrô x Fortaleza;

Brusque x Athletico PR;

Ceará x Palmeiras;

Maringá x Atlético-MG;

Botafogo-PB x Flamengo;

São Paulo x Náutico;

Cruzeiro x Vila Nova;

Santos x CRB;

Novorizontino x Corinthians;

Criciúma x Red Bull Bragantino;

CSA x Grêmio.

As partidas acontecem nas semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio.

