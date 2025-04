Porto Alegre Rene Barbachan é o patrono do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre 2025

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Patrono foi escolhido pela Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas Foto: Divulgação/PMPA Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O tradicionalista Rene Maurício Sutton Barbachan foi escolhido como patrono do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre 2025, na tarde desta terça-feira (08), pela Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas.

Figura ímpar do meio tradicionalista, Barbachan é porto-alegrense, fundador do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos da Sexta Região e um dos primeiros gaúchos a montar piquete no Acampamento Farroupilha, há 45 anos.

Dois anos antes do Acampamento Farroupilha ser criado oficialmente, em 1987, ele e outros cinco amigos já acampavam no Parque Harmonia. Profundo conhecedor da indumentária campeira e da gastronomia gaúcha, Barbachan colaborou para transformar o acampamento na maior festa popular de manifestação tradicionalista do Rio Grande do Sul. Destacou-se também na luta contra a instalação do sambódromo no Parque Harmonia e lançou a ideia do Acampamento da Copa, em 2014.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/rene-barbachan-e-o-patrono-do-acampamento-farroupilha-de-porto-alegre-2025/

Rene Barbachan é o patrono do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre 2025

2025-04-09