Inter No Beira-Rio, Inter encara nesta quinta-feira o Atlético Nacional pela Copa Libertadores

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A preparação do grupo colorado para a partida chegou ao fim na manhã dessa quarta-feira (9), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Inter encara nesta quinta-feira (10) o Atlético Nacional, da Colômbia. A partida começa às 19h no estádio Beira-Rio. Na primeira rodada, o Colorado somou um ponto fora de casa, no empate com o Bahia, enquanto a equipe de Medellín venceu o Nacional na Colômbia.

A preparação para a partida chegou ao fim na manhã dessa quarta-feira (9), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou um trabalho com portões fechados, optando pela privacidade para ajustar os últimos detalhes antes do duelo com os colombianos.

O atacante colombiano Carbonero falou sobre a expectativa para o duelo contra o Atlético Nacional, time de sua terra natal: “Precisamos ser muito intensos, muito inteligentes. E espero que a gente ganhe. […] Sabemos o que é a Copa Libertadores. Estaremos com a nossa torcida e vamos tentar um resultado excelente”.

“O Nacional é uma equipe que vem muito bem. Na Colômbia, creio que nos últimos tempos tem sido uma referência. Eles vêm motivados, com confiança. […] Acredito que amanhã [quinta-feira] será uma linda partida”, afirmou o jogador.

Copa do Brasil

Realizado na tarde desta quarta-feira (9), o sorteio dos enfrentamentos da terceira fase da Copa do Brasil definiu que o Maracanã-CE será o adversário do Inter na luta por classificação às oitavas de final do torneio. O confronto será disputado em jogos de ida e volta, com datas-base para os dias 30 de abril e 21 de maio. Os primeiros 90 minutos ocorrerão no Beira-Rio, enquanto a segunda partida terá mando adversário.

O Colorado não precisou disputar as duas primeiras fases da Copa do Brasil, uma vez que a classificação para a Copa Libertadores, conquistada no Campeonato Brasileiro do ano passado, assegurou vaga direta à terceira fase. Campeão do torneio em 1992, o Inter busca o bicampeonato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-encara-nesta-quinta-feira-o-atletico-nacional-pela-copa-libertadores/

No Beira-Rio, Inter encara nesta quinta-feira o Atlético Nacional pela Copa Libertadores

2025-04-09