Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Evento gratuito acontecerá no dia 12 de abril e promete conectar participantes ao universo da moda

A Rala Bela, marca referência em moda fitness e casual no Brasil, anuncia a edição da oficina gratuita Moda em Movimento, que acontecerá no dia , em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul. Após o sucesso da primeira edição, a iniciativa tem como objetivo capacitar novas costureiras, proporcionando aprendizado prático e a oportunidade de se aproximar do mundo da moda.

Com a presença da CEO e diretora criativa da Rala Bela, Marines Winter, demais lideranças e costureiras experientes da Rala Bela auxiliando na prática das participantes, o evento abordará desde o manuseio de máquinas de costura tecnológicas até informações sobre os tecidos mais utilizados na confecção. Além disso, as participantes ão a chance de confeccionar um item exclusivo, colocando em prática as técnicas aprendidas.

“Acreditamos que a moda é um espaço de transformação e crescimento. Com essa oficina, queremos incentivar novas costureiras, para ingressarem nesse ofício e aproximá-las do nosso universo, dando a elas uma experiência prática e enriquecedora, assim como foi na primeira edição do evento, realizada em fevereiro, na qual tivemos resultados bem expressivos para o nosso setor”, destaca a CEO.

De acordo com Gisele Ludwig, participante da oficina anterior, o encontro proporcionou uma nova experiência. “Acabei superando um medo e foi muito bom conhecer novas pessoas e aprender técnicas de costura, que eu não sabia como funcionava”, diz.

Além de ensinar técnicas fundamentais, o evento também será uma oportunidade para a identificação de talentos alinhados aos valores da marca, que segue expandindo suas oportunidades de trabalho no segmento de moda. Interessadas em ingressar no universo da da Rala Bela ou simplesmente mergulhar em uma experiência prática, podem se inscrever para fazer parte do processo de seleção para a participação no evento, por meio do formulário.

