Acontece Sicredi e Sebrae ampliam convênio que facilitará acesso ao crédito para mulheres empreendedoras

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Concessão de empréstimo será de 100% para empresas criadas por mulheres Foto: Divulgação Concessão de empréstimo será de 100% para empresas criadas por mulheres. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sicredi ampliou o convênio de cooperação técnica com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), com objetivo de facilitar o acesso ao Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que avalizará operações de crédito para microempreendedoras individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Pela ampliação do convênio, que será válido por todo o país, o Fundo será uma alternativa para mulheres empreendedoras que atendem os critérios da Fampe.

“Esse convênio, além de reforçar nossa parceria com o Sebrae para o desenvolvimento das regiões onde estamos presentes, tem o objetivo de estimular o empreendedorismo feminino, atendendo um público que já empreende e quer expandir seus negócios e também aquele que deseja empreender. Esse é nosso compromisso: o fomento da geração de emprego e renda e a consequente melhoria da qualidade de vida das associadas e da sociedade,” explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Tradicionalmente, o Fundo concede aval até 80% do crédito solicitado, mas, em operações para empresas criadas por mulheres, a concessão será de 100% do empréstimo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sicredi-e-sebrae-ampliam-convenio-que-facilitara-acesso-ao-credito-para-mulheres-empreendedoras/

Sicredi e Sebrae ampliam convênio que facilitará acesso ao crédito para mulheres empreendedoras

2025-04-10