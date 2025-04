Acontece Casa da Memória Unimed/RS lança e-book sobre os 80 anos do Holocausto

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Na noite desta quarta-feira (9), a Casa da Memória Unimed/RS, em Porto Alegre (RS), foi palco de um momento de reflexão histórica e humanitária. O evento marcou o lançamento do e-book da série Liberação, de autoria do jornalista Salus Loch. A obra, produzida entre janeiro e fevereiro de 2025, revela relatos, análises e registros históricos sobre o genocídio que vitimou cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A programação contou ainda com uma palestra sobre o Holocausto, reunindo diversos estudiosos do tema.

A abertura da solenidade foi conduzida por Nilson Luiz May, presidente da Unimed Federação/RS e da Unimed Mercosul, além de idealizador da Casa da Memória. Ele ressaltou a importância de preservar a lembrança do Holocausto, destacando que isso só é possível por meio de iniciativas como esta, que resgatam relatos autênticos, dolorosos, mas imprescindíveis. Em seguida, Carlos Reiss, coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba, também subiu ao palco para enfatizar a relevância da obra, que apresenta de forma fiel os momentos difíceis vividos por milhões de judeus.

Na sequência, Daniela Russowsk, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, compartilhou sua experiência pessoal sobre o tema e a importância de ações que incentivam o diálogo intergeracional sobre a tragédia. Também esteve presente Nilton Wainer, presidente do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, que reforçou o simbolismo do evento ao representar a comunidade judaica e destacar o papel das instituições culturais na luta contra o negacionismo. O subsecretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, Rafael Gessinger, foi o último a se pronunciar entre os convidados, sublinhando a relevância da Casa da Memória como um espaço de resistência e formação cidadã.

Para encerrar o evento com chave de ouro, o jornalista e autor da obra, Salus Loch, ministrou uma palestra didática sobre o Holocausto. Também autor do livro A Tenda Branca, que narra a história de Guita, uma das sobreviventes dos campos de concentração, Salus emocionou o público ao compartilhar suas experiências ao lado da protagonista. “Guita me ensinou que a dor pode se transformar em uma ponte e que a lembrança, quando compartilhada, é uma forma de cura coletiva”, destacou Salus.

