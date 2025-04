Acontece Maturidade digital: empresas gaúchas estão no estágio de sensibilização para uso da IA, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Estudo lançado por Brivia_Group, Alvarez & Marsal e Instituto Caldeira teve resultados apresentados em evento durante o South Summit Brazil Foto: Brivia_Group/Divulgação Foto: Brivia_Group/Divulgação

Um retrato inédito sobre o nível de maturidade digital de grandes corporações do Rio Grande do Sul foi apresentado a lideranças nesta quinta-feira (10), em evento durante o South Summit Brazil, em Porto Alegre. Realizado por Brivia_Group, Alvarez & Marsal e Instituto Caldeira, o estudo Maturidade Digital | Future Readiness 2025 traça um panorama sobre o posicionamento das empresas diante dos avanços tecnológicos e das mudanças do mercado.

A análise considera sete pilares, com destaque para IA & Gestão Eficiente — principal novidade desta edição. Nesse quesito, o estudo conclui que as empresas gaúchas estão na chamada “zona de sensibilização”, ou seja, reconhecem o potencial da inteligência artificial para o negócio, mas não fazem investimentos correspondentes nem possuem processos estruturados. Esse é considerado um estágio intermediário numa escala que compreende dois níveis inferiores (crítico e muito crítico) e dois superiores (otimização e excelência).

“A IA está remodelando o mercado. Muitas empresas estão cientes do potencial da ferramenta, mas enfrentam desafios da ordem de implementação, especialmente em áreas como automação de marketing e personalização de ofertas. Estamos num patamar em que a IA se torna essencial, mas ainda depende de estratégia para gerar resultado”, avalia o CEO do Brivia_Group, Marcio Coelho.

O estudo aponta que a IA começa a ser percebida no contexto das organizações, mas ainda de maneira orgânica e dispersa, sem áreas estruturadas e focadas no assunto, com atuação direta do C-level. Também indica que, por se tratar de uma tecnologia nova e em fase de teste, as empresas não têm percepção de impacto financeiro positivo no negócio. “A adoção da IA nas corporações não deve ser um projeto de TI, mas um projeto de organização, de modelo de negócio. As lideranças precisam entender como essa tecnologia pode, inclusive, mudar as bases do próprio negócio”, avalia o CSO do Brivia_Group, Roberto Ribas.

Centralidade no cliente é ponto de atenção

Além de IA, as questões respondidas pelas lideranças se relacionam com os pilares de propósito e comunidade; oferta responsiva; centralidade no cliente; cultura digital; digitalização; e aprendizado orientado por dados. Entre esses pontos, a centralidade no cliente é apontada como uma área que merece atenção. Embora também tenha sido classificada na zona de sensibilização, este foi o pilar que obteve menor pontuação na pesquisa.

A falta de personalização no atendimento e o conhecimento limitado do cliente apontam para a necessidade de melhor utilização de dados pelas empresas para a oferta de uma experiência mais fluida e personalizada. “É importante que os negócios questionem a existência do seu produto e o quanto ele faz sentido para as pessoas. O conhecimento do cliente, um dos pontos abordados, apresentou uma nota baixa na pesquisa, assim como a omnicanalidade, que é a integração de todos os canais de comunicação e vendas”, detalhou Ribas.

Avanço frente à edição nacional

Realizada nacionalmente em 2023, a pesquisa, que utiliza a metodologia proprietária do Brivia_Group, chamada BXM (Brand Experience Management), foi aplicada pela primeira vez em âmbito estadual, com 31 grandes empresas de diferentes segmentos vinculadas ao ecossistema do Instituto Caldeira. Em relação à pesquisa anterior, que contemplou 500 empresas de todo o país, houve crescimento de pontuação em cinco pilares avaliados, com destaque para a evolução em oferta responsiva, digitalização e propósito e comunidade, que, neste recorte estadual,

obtiveram pontuação correspondente ao estágio de otimização.

Num escore geral, considerando todos os pilares da pesquisa, o nível de maturidade digital das empresas respondentes é intermediário. “Embora algumas iniciativas estejam em andamento, o Rio Grande do Sul ainda está distante de uma posição totalmente madura, com muitos desafios a superar. Para avançarmos e endereçarmos a transformação que queremos, um dos caminhos é começar a construir o amanhã a partir de dados, agregando análise estratégica e capacidade preditiva às operações”, conclui Coelho.

Pilares e estágios

● Propósito e Comunidade (83) – Otimização

● Oferta Responsiva (82) – Otimização

● Cultura Digital (76) – Otimização

● Digitalização (71) – Sensibilização

● Aprendizado Orientado por Dados (70) – Sensibilização

● Centralidade no Cliente (68) – Sensibilização

● IA & Gestão Eficiente (56) – Sensibilização

Sobre o Brivia_Group

É um dos maiores grupos de tecnologia e comunicação do Brasil, especializado em transformação digital, com nove operações no país e uma no exterior, em Lisboa (Portugal). Formado pelas marcas Brivia, Heads, Peppery, A2C e Dez, tem portfólio de clientes composto por grandes marcas, como Banco do Brasil, Petrobras, BNDES, Vivo, Vibra Energia, Magalu, Suzano, Seara, Grupo Fleury, Grupo Wilson Sons, Porto Seguro e KPMG. Sobre a Alvarez & Marsal Consultoria estratégica full service com 40 anos de atuação. Age em cenários desafiadores de forma eficiente e com impacto no desenvolvimento financeiro das organizações.

Com uma vasta experiência em implementação, transforma competências e ação para solucionar problemas complexos. Conta com profissionais altamente qualificados com expertise operacional, consultiva, C-Level e de gestão interina em projetos globais. Sobre o Instituto Caldeira O Instituto Caldeira é um hub de inovação e negócios localizado em Porto Alegre (RS). Em um espaço de 55 mil m², reúne startups, grandes empresas, universidades e poder público, impulsionando o desenvolvimento de negócios e tecnologias. O Instituto promove programas de inovação aberta, originação e aceleração de startups; realiza eventos que aproximam e fortalecem o ecossistema; e, por meio do Campus Caldeira, tem uma plataforma de educação e inserção produtiva para jovens talentos na nova economia.

2025-04-10