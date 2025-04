Acontece Odontologia da Ulbra Canoas atende comunidade com alta tecnologia

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Restaurações, tratamentos de canal, próteses e cirurgias de pequeno porte na lista de serviços Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O curso de Odontologia da Ulbra Canoas completa 35 anos em 2025 recebendo a comunidade com equipamentos de alta tecnologia, alunos e profissionais com larga experiência. A clínica odontológica oferece atendimentos a preços acessíveis. Restaurações, limpeza de gengiva, tratamentos de canal, colocação de próteses e cirurgias de pequeno porte, entre outros procedimentos, para adultos e crianças.

Luiz Valcir Monteiro, 72 anos, e Maria Luiza Monteiro, 75, são casados e pacientes da clínica de odontologia da Ulbra há vários anos. Monteiro ressaltou que o atendimento é excelente. “Foi a nossa salvação, como aposentados, porque o preço é muito barato. Já fizemos vários procedimentos e continuamos sendo atendidos. Minha esposa fez até implante de dente”, conta.

Crianças também são atendidas nos dias das aulas das disciplinas sobre pediatria. E, a partir da segunda consulta, já entram sozinhas, sem medo. É o que garante Janaína Ribeiro, mãe da Maria Clara Ribeiro dos Santos, seis anos. “O acolhimento dos profissionais e estudantes faz a diferença para as crianças. Minha filha adora ser atendida aqui na Odonto da Ulbra Canoas e já fez vários tipos de tratamento”, relata. Quem também concorda é Elizébia Maria de Oliveira, mãe da Luiza de Oliveira, seis anos: “São muito atenciosos com as crianças. Elas se sentem seguras, e minha filha também fica no atendimento sozinha.”

Projetos comunitários

Os estudantes, desde o início da formação, são incentivados a aplicar seus conhecimentos por meio de projetos comunitários. O curso de Odontologia na Ulbra Canoas vai além do cuidado com os dentes ao enfatizar a importância integral com o paciente, conforme Ahmet Özkömür, coordenador do Curso de Odontologia da Ulbra Canoas. “Os valores cobrados pelos atendimentos são significativamente mais acessíveis do que os praticados em clínicas particulares, podendo chegar a 70% abaixo da média do mercado”, explica o coordenador.

“Os pacientes no curso de graduação são atendidos por estudantes de Odontologia, sempre sob a supervisão direta de professores altamente qualificados, com ampla experiência clínica e acadêmica. Essa dinâmica garante segurança no atendimento ao paciente e proporciona aos alunos um aprendizado prático e supervisionado”, conta o coordenador. Já, nos cursos de especialização, quem realiza os procedimentos são cirurgiões-dentistas formados que estão fazendo pós-graduação.

“Esses atendimentos oferecem um benefício direto para a comunidade, especialmente para pessoas que não têm fácil acesso a tratamentos odontológicos de qualidade”, lembra Ahmet Özkömür. “Ao mesmo tempo, são fundamentais para a formação prática dos estudantes, que vivenciam situações reais de atendimento, aprendem a lidar com diferentes perfis de pacientes e desenvolvem suas habilidades técnicas e humanas”, conclui o coordenador.



Os procedimentos oferecidos:

• Restaurações dentárias (obturações)

• Limpeza e tratamento gengival

• Tratamentos de canal (endodontia)

• Clareamento dental

• Implantes dentários

• Confecção e colocação de próteses dentárias

• Cirurgias de pequeno porte na graduação e mais avançadas no curso de especialização

• Avaliações odontológicas preventivas

• Acompanhamento ortodôntico na graduação e encaminhamentos, quando necessário para curso de especialização em Ortodontia

• Diagnóstico e tratamento de patologias bucais

• Procedimentos de Harmonização Orofacial (HOF), como aplicação de toxina botulínica (botox), preenchimentos faciais, bichectomia, entre outros

Modernos consultórios:

• O curso de Odontologia da Ulbra Canoas conta com equipamentos de última geração, utilizados tanto para diagnóstico quanto para execução dos procedimentos.

• A estrutura inclui consultórios modernos, bloco cirúrgico, laboratórios bem equipados e scanner intraoral.

• Também outros recursos que garantem um atendimento eficiente e atualizado com as práticas mais avançadas da Odontologia.

• Além dos atendimentos de rotina, a Ulbra também realiza ações comunitárias, campanhas de prevenção e promoção de saúde bucal.

• A Universidade reforça o compromisso com o bem-estar da população e a formação de profissionais éticos e capacitados.

Agendamentos:

• Podem ser feitos pelo telefone ou presencialmente no campus Canoas.

• Telefones: (51) 3462-9510 – (51) 3462-5622.

• Local: prédio 59, 3º andar, Campus Canoas (Avenida Farroupilha, 8.001)

• Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h48

