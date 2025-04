Acontece Varejo cresce e aquece expectativas para a FBV 2025

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O evento ocorre de 21 a 23 de maio (quarta a sexta-feira). Foto: Reprodução O evento ocorre de 21 a 23 de maio (quarta a sexta-feira). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As vendas no comércio varejista do Brasil cresceram 0,5% em fevereiro, comparado a janeiro, alcançando o maior patamar da série histórica iniciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em janeiro de 2000. Este desempenho positivo reforça o momento favorável do setor e abre caminho para a realização de eventos estratégicos como a Feira Brasileira do Varejo (FBV), que ocorrerá de 21 a 23 de maio em Porto Alegre.

Realizada pelo Sindilojas Porto Alegre e pelo Sebrae RS, a feira será sediada no Centro de Eventos da Fiergs e se inspira na tradicional NRF Retail’s Big Show, o maior evento de varejo do mundo, realizado anualmente em Nova Iorque. Com curadoria de Rafael Martins, CEO do Share, a FBV contará com mais de 70 horas de programação, divididas entre 100 palestrantes e temas essenciais para o futuro do varejo, como novos modelos de negócios, vendas online, redes sociais, experiência do consumidor e inteligência artificial (IA).

“Com este crescimento, o setor demonstra sua resiliência e potencial de expansão. Nesse contexto, a FBV será uma oportunidade para empresários e profissionais do setor aprofundarem seus conhecimentos sobre as tendências que estão moldando o futuro do varejo, com destaque para inovações como a inteligência artificial e novas formas de engajamento com o consumidor. Um evento é fundamental para fortalecer o ecossistema varejista do Rio Grande do Sul e do Brasil”, destaca o presidente do Sindilojas de Porto Alegre, Arcione Piva.

FBV 2025

Com o tema “Viva o futuro do presente”, a FBV chega a sua 11ª edição focada nos pilares tecnologia, inovação e empreendedorismo. No que tange às oportunidades de negócios e networking, serão mais de 100 expositores e até 500 agendas entre pequenas, médias e grandes empresas. Para impulsionar o conteúdo técnico do evento e contemplar algumas das principais tendências do setor no mundo, serão mais de 70 horas de programação e mais de 100 palestrantes que irão dividir os palcos Negócios, Mão na Massa, MKT & Vendas e Pequenos Gigantes.

SERVIÇO

O que: 11ª Feira Brasileira do Varejo

Quando: de 21 a 23 de maio (quarta a sexta-feira)

Onde: Centro de Eventos da Fiergs (Avenida Assis Brasil, 8787 – bairro Sarandi – Porto Alegre)

Horário: 10h às 19h

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/varejo-cresce-e-aquece-expectativas-para-a-fbv-2025/

Varejo cresce e aquece expectativas para a FBV 2025

2025-04-11