Acontece Palavras de Ouro lança projeto cultural em parceria com escolas de Harmonia

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

O projeto representa um convite à criatividade, à reflexão e ao reconhecimento da importância do cooperativismo Foto: Divulgação

Em comemoração aos seus 90 anos de história, a Cooperativa Ouro do Sul lançou, na quinta-feira (10), um projeto voltado à comunidade escolar de Harmonia.

Intitulado “Escolha Meu Nome”, o projeto busca envolver alunos dos ensinos fundamental e médio das redes municipal e estadual em uma iniciativa

cultural e educativa, cujo objetivo principal é a escolha do nome oficial do mascote da cooperativa.

O projeto representa um convite à criatividade, à reflexão e ao reconhecimento da importância do cooperativismo na vida das pessoas. Por meio de atividades como sugestões de nomes, produção de poemas e redações, a ação promove o

protagonismo estudantil e o fortalecimento do vínculo entre a cooperativa e a comunidade local.

A iniciativa está dividida em três etapas, de acordo com as faixas escolares. Os alunos do ensino fundamental 1 serão os responsáveis por sugerir nomes para o mascote da cooperativa. As sugestões serão avaliadas por uma comissão interna, que selecionará os finalistas, e o nome vencedor será definido por sorteio. O autor ou autora da proposta escolhida será homenageado e receberá um prêmio simbólico como reconhecimento pela contribuição.

Já os estudantes do ensino fundamental 2 serão desafiados a expressar sua criatividade por meio da escrita de poemas que celebrem a história, os valores e a presença da Ouro do Sul na vida da comunidade. Os 30 melhores trabalhos serão selecionados para compor uma exposição especial, que será instalada na sede da cooperativa, aberta à visitação de colaboradores, familiares e comunidade. Cada aluno autor das obras selecionadas receberá um certificado de participação e reconhecimento.

A terceira etapa contempla os jovens do ensino médio, que serão convidados a refletir sobre o papel social da cooperativa e sua importância para o desenvolvimento regional. Para isso, produzirão redações com esse tema, das quais também serão escolhidas 30 para integrar uma exposição e ganhar destaque nos canais institucionais da Ouro do Sul e na imprensa local.

A divulgação do projeto será feita nas escolas e nas redes sociais da cooperativa, com apoio da Secretaria Municipal de Educação. A Ouro do Sul afirmou acreditar que iniciativas como essa são capazes de transformar a educação em uma verdadeira ponte entre gerações, história e valores.

“Estamos celebrando 90 anos de história, mas queremos olhar para o futuro com os olhos das crianças e jovens da nossa comunidade. Esse projeto é uma forma de valorizar o que somos e construir juntos os próximos capítulos dessa trajetória”, disse a cooperativa.

Palavras de Ouro lança projeto cultural em parceria com escolas de Harmonia

