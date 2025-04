Acontece Comercial Zaffari é a segunda maior rede do Rio Grande do Sul no Ranking AGAS 2024

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

A rede de supermercados também recebeu o Prêmio Sustentabilidade Foto: Divulgação A rede de supermercados também recebeu o Prêmio Sustentabilidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Comercial Zaffari Ltda reafirmou sua posição de liderança no setor supermercadista ao conquistar, por mais um ano consecutivo, como a segunda maior rede do Rio Grande do Sul no Ranking AGAS 2024. O reconhecimento foi comemorado no jantar de premiação que aconteceu na última terça-feira (08), na SOGIPA, em Porto Alegre.

O evento contou com a presença dos representantes das principais empresas do setor. Além disso, a o supermercado foi reconhecido como a segunda empresa que mais cresceu em 2024, entre aquelas com faturamento acima de R$ 1 bilhão.

A Comercial Zaffari também recebeu o Prêmio Sustentabilidade. Para a direção da empresa, os prêmio refletem o compromisso da empresa com um crescimento sólido e sustentável.

“Mais do que expandir, buscamos fazer isso de maneira responsável, respeitando cada comunidade onde chegamos e oferecendo aos consumidores aquilo que nos move: preços justos e uma experiência de compra acessível e de qualidade. Todos estes reconhecimentos da AGAS reforçam que estamos no caminho certo, com um time dedicado e alinhado ao nosso propósito de reduzir o custo de vida das pessoas. Seguiremos investindo, inovando e crescendo de forma consistente, sem perder de vista aquilo que realmente importa: atender bem, gerar oportunidades e fazer a diferença no Rio Grande do Sul e além”, destaca o presidente da empresa, Sérgio Zaffari.

2025-04-09