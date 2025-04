Acontece Sarandi apresenta sua nova linha de Águas Saborizadas em lata

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

As novas bebidas chegam em embalagens de 350ml com a opção de seis sabores diferentes Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Fonte Sarandi, referência em qualidade e inovação no segmento de bebidas, apresenta ao mercado sua nova linha de Águas Saborizadas com Gás. Desenvolvidas com base em pesquisas aprofundadas sobre preferências dos consumidores, as novas bebidas chegam em embalagens de 350ml nos sabores Maçã Verde, Morango, Limão e Hortelã e Limão, Canela e Gengibre e já são encontradas no Asun Supermercados, Stock Center e Carrefour.

Com zero açúcar, zero glúten e sem adição de conservantes, a novidade traz um toque especial de sabor, mantendo a leveza e a refrescância, essenciais para uma hidratação prazerosa. “O processo de criação desta linha foi inteiramente pautado na experiência do consumidor. Buscamos entender suas preferências e desenvolver sabores que fossem não apenas agradáveis, mas que também incentivassem o consumo de água no dia a dia”, destaca o diretor da Fonte Sarandi, Jairo Zandoná.

Além do cuidado na escolha dos sabores, a embalagem em lata foi pensada para oferecer praticidade e manter o frescor da bebida por mais tempo. “Optamos pela lata não apenas pela conveniência, mas também pela proteção dos aromas naturais e pela manutenção da temperatura ideal por mais tempo, garantindo uma experiência ainda mais agradável”, explica Diego Almeida, Gerente Geral da empresa.

O mote da campanha de lançamento – Uma saborosa e charmosa hidratação – reflete o conceito da nova linha, que une sofisticação, leveza e bem-estar em cada gole. Com um sabor levemente gaseificado, as Águas Saborizadas Sarandi estimulam o consumo de água de forma natural e prazerosa, atendendo ao público que busca uma alternativa saudável e refrescante.

O design das embalagens e a comunicação visual foram cuidadosamente desenvolvidos por Vicente Muguerza, Tomas Machado e Rhaoni Ruckheim, resultando em um visual moderno e atrativo, alinhado às tendências do mercado e à identidade premium da marca.

Fundada há mais de 78 anos, a Fonte Sarandi se consolidou como uma das principais empresas do setor de bebidas, reconhecida pela pureza e qualidade de sua água mineral. Com um compromisso constante com a inovação e a sustentabilidade, a empresa investe em produtos que atendem às necessidades do consumidor moderno, sem abrir mão da excelência que sempre a caracterizou. Com a nova linha de Águas Saborizadas, a Sarandi reforça sua missão de oferecer hidratação saudável, saborosa e sofisticada, proporcionando mais uma opção para aqueles que desejam aliar bem-estar e prazer no dia a dia.

2025-04-09