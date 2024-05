Inter Apesar das enchentes, Inter deve retomar treinos na próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Mesmo não tendo local definido, equipe deve treinar no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada Foto: Ricardo Duarte/Internacional Mesmo não tendo local definido, equipe deve treinar no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Com os apelos por uma paralisação do Campeonato Brasileiro sendo ignorados, o Inter deve confirmar neste sábado (11), a retomada dos treinos na próxima segunda-feira (13). O local não foi confirmado, atendendo a pedido anterior, o clube deve treinar no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, utilizado pelas categorias de base e onde os danos causados pelas enchentes foram mais superficiais.

O Colorado tem jogo marcado contra o Belgrano no dia 28, pela Copa Sul-Americana. A partida seria realizada no Beira-Rio, mas o estádio está com o gramado e boa parte das instalações administrativas completamente alagados. Por isso, o clube examina outras alternativas para jogar e seguir os treinamentos.

A hipótese de deixar o Rio Grande do Sul por algumas semanas não está descartada, especialmente por conta dos problemas de logística. A tendência é que o Inter eleja uma cidade onde possa, além de treinar, realizar suas partidas pelo menos por algumas semanas, até que o CT Parque Gigante e o Beira-Rio voltem a ter condições de utilidade.

O Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, segue fechado e deve ser reaberto no final de maio. Embora haja uma possibilidade de utilização da base aérea de Canoas para voos comerciais, não há certeza sobre capacidade. Portanto, os dirigentes colorados analisam alternativas.

“O Inter é um clube muito grande e precisa estar atento à todas as possibilidades. Os jogadores não têm condições psicológicas de jogar, estão salvando pessoas. O mais correto seria parar as competições, mas isso parece que não vai acontecer. Então, precisamos de uma alternativa”, afirmou um dirigente.

O último jogo do clube foi no dia 28 de abril, quando empatou com o Atlético-GO, no Beira-Rio, por 1 a 1 pelo Brasileirão. Depois, a equipe teve oito jogos adiados, considerando as três competições em que está envolvida. Em princípio, após voltar a jogar, o time terá que recuperar todas as partidas atrasadas em decorrência das enchentes.

