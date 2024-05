Grêmio Goleira do Grêmio Lorena é novamente convocada para a Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jogadora foi chamada para participar de dois amistosos contra a Jamaica Foto: Morgana Schuh/Grêmio Foto: Morgana Schuh/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A goleira Lorena foi novamente convocada pelo técnico Arthur Elias para atuar pela Seleção Brasileira. A atleta do Grêmio fará parte do elenco canarinho em dois amistosos que ocorrem em junho, contra a Jamaica. É a segunda convocação da arqueira das Gurias Gremistas após retorno de lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), o que a deixou fora dos gramados por um ano.

O técnico da Seleção anunciou, na sexta-feira (10), a lista das 26 jogadoras que representarão o Brasil. A Data FIFA ocorrerá entre os dias 27 de maio e 4 de junho, e os jogos do Brasil acontecem nos dias 1º e 4 de junho. As partidas serão sediadas na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), e na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), respectivamente.

Na convocação de março, quando Lorena voltou a vestir as cores do Brasil, ela participou da SheBelieves Cup, ganhando destaque ao defender quatro pênaltis na decisão pelo terceiro lugar da competição, em disputa contra o Japão. O jogo se encerrou em 1 a 1 e, nas penalidades máximas, a goleira Tricolor brilhou. Foram três defesas, além de outra durante a partida, garantindo o empate que acabou em vitória no tempo extra.

Lorena foi campeã da Copa América pelo Brasil em 2023, sendo escolhida como a Melhor Goleira da competição. Em dezembro do ano passado, ela renovou contrato com o Grêmio até o final de 2025, e atualmente disputa o Campeonato Brasileiro Feminino A1 com as Gurias Gremistas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/goleira-do-gremio-lorena-e-novamente-convocada-para-a-selecao-brasileira/

Goleira do Grêmio Lorena é novamente convocada para a Seleção Brasileira

2024-05-11