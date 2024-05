Inter Conmebol remarca jogos do Inter na Copa Sul-Americana

13 de maio de 2024

Entidade adiou os jogos em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul Foto: Divulgação Entidade adia jogos em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul (Foto: Max Peixoto/Estadão Conteúdo) Foto: Divulgação

Na madrugada de domingo (12), a Conmebol divulgou as novas datas dos jogos do Inter que haviam sido adiados na Sul-Americana por conta da tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Os duelos foram remarcados para o início de junho.

As partidas contra o Real Tomayapo, no Bolívia, e Delfín devem ocorrer nos dias 4 e 8 de junho. O local do encontro com os equatorianos ainda será definido, já que o Beira-Rio segue alagado.

Nos últimos dias, surgiu na Argentina especulações de que a Conmebol estaria estudando retirar Inter da Sul-Americana para não prejudicar o calendário da competição. A entidade, porém, garante que isso não deverá acontecer e que o assunto não é debatido internamente.

Já a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) mantém a decisão de adiamento dos jogos de todas as equipes gaúchas até o dia 27 de maio. Sem perspectiva de nova suspensão ou novo adiamento, o Colorado busca por novos locais para treinar e realizar suas partidas.

O presidente do clube, Alessandro Barcellos, afirmou que defende a paralisação total do Campeonato Brasileiro. Junto de Grêmio e Juventude, o Inter enviou um comunicado à CBF pedindo que o campeonato seja suspenso por até três rodadas.

Confira as novas informações:

Real Tomayapo (BOL) x Internacional: 4 de junho de 2024 (terça), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio IV Centenario

Internacional x Delfín (EQU): 8 de junho de 2024 (sábado), às 21h30 (horário de Brasília), em local a definir

Conmebol remarca jogos do Inter na Copa Sul-Americana

2024-05-13