Política “Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Embraer”, afirma Lula

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em 2018 e 2019, dois aviões da Boeing caíram. Foto: Reprodução Em 2018 e 2019, dois aviões da Boeing caíram. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou o fato de a empresa norte-americana Boeing ter desistido de comprar a brasileira Embraer.

“Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Embraer”, disse Lula.

A declaração foi dada durante reunião para anúncios referentes ao setor da indústria do aço, no Palácio do Planalto.

“Outro dia, a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vendida para a Boeing. Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Infraero [Embraer]. Ela agora voltou a ser coqueluche no mundo da aviação”, afirmou o presidente.

Em 2018 e 2019, dois aviões da Boeing caíram. O primeiro acidente aéreo aconteceu na Indonésia e deixou 189 mortos, o avião caiu no mar de Java poucos minutos depois de decolar do Aeroporto de Jacarta.

O segundo acidente ocorreu na Etiópia e matou 157 pessoas. A aeronave voava da capital da Etiópia, Adis Abeba, para Nairóbi, no Quênia.

Em 2020, a empresa norte-americana desistiu do acordo para comprar o negócio de jatos regionais da Embraer. No comunicado, a Boeing afirmou que rescindiu seu Contrato Principal de Transação (MTA, em inglês) com a Embraer, sob o qual as duas empresas estabeleceriam um novo nível de parceria estratégica.

Na época, o mundo vivia uma crise econômica provocada pela Covid-19 e a Boeing passava por fracassos internos, como a paralisação das vendas de seu modelo Boeing 737 — modelo das aeronaves que caíram nos acidentes aéreos de 2018 e 2019.

Os termos e condições aprovados em 17 de dezembro de 2018 definiram a criação de uma joint venture (Boeing Brasil Commercial) contemplando ativos do segmento de Aviação Comercial da Embraer e serviços relacionados (segmento de Serviços & Suporte) com 80% de participação da Boeing e 20% da Embraer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ainda-bem-que-a-boeing-teve-um-desastre-e-nao-quis-mais-a-embraer-afirmou-lula/

“Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Embraer”, afirma Lula

2024-05-22