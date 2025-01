Brasil “Ainda Estou Aqui” pode pedir música, quanto orgulho, diz Lula sobre indicações ao Oscar

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Salles", disse Lula (foto) Foto: Ricardo Stuckert/PR (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“A turma de ‘Ainda Estou Aqui’ já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e, olha, MELHOR FILME. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Salles.”

A frase é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em publicação no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (23), sobre as indicações do filme “Ainda Estou Aqui” em três categorias do Oscar 2025.

Conforme a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, o filme concorre na categoria de Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ainda-estou-aqui-pode-pedir-musica-quanto-orgulho-diz-lula-sobre-indicacoes-ao-oscar/

“Ainda Estou Aqui” pode pedir música, quanto orgulho, diz Lula sobre indicações ao Oscar

2025-01-23