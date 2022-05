Geral Airbus A319 pega fogo e motores se soltam durante tentativa de decolagem na China

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2022

Não foram registradas mortes, apenas ferimentos leves entre os 113 passageiros e nove tripulantes a bordo. (Foto: Reprodução)

A chinesa Tibet Airlines disse que todos os passageiros e tripulantes foram retirados de um avião Airbus A319 que pegou fogo após uma decolagem abortada na cidade de Chongqing, no Sudoeste da China, nesta quinta-feira (11). Não foram registradas mortes, apenas ferimentos leves entre os 113 passageiros e nove tripulantes a bordo, disse a companhia aérea em comunicado.

A aeronave de pouco mais de 9 anos de idade estava decolando do Aeroporto de Chongqing para Nyingchi/Mainling, na região do Tibete, quando a decolagem foi abortada e, logo depois, o jato saiu da pista, perdendo motores e trem de pouso.

A Administração de Aviação Civil da China (CAAC) disse que 36 pessoas sofreram contusões e entorses durante a evacuação do voo TV9833 e foram enviadas para hospitais locais para exames.

Os pilotos interromperam a decolagem de acordo com os procedimentos após sofrerem uma anormalidade, informou a CAAC em comunicado, levando a um arranhão no motor e incêndio depois que o avião saiu da pista.

Planos de emergência foram ativados e os investigadores correram para o local, acrescentou o regulador da aviação.

O incidente ocorreu menos de dois meses depois que o acidente mortal de um avião da China Eastern Airlines levou a CAAC a lançar inspeções em todo o setor para encontrar possíveis falhas de segurança.

Um vídeo nas redes sociais mostrou o avião com fumaça e chamas saindo do lado esquerdo enquanto passageiros e tripulantes se afastavam. Até o momento, não haviam informações detalhadas sobre o motivo da abortagem da decolagem e por que a aeronave se incendiou após esse procedimento.

Outras fotos mostram o avião já com o fogo apagado e praticamente destruído, além das marcas deixadas pela pista, e os seus motores e o trem de pouso espalhados pelo aeroporto.

O avião envolvido no incidente é um A319 de nove anos, uma das menores versões da família A320. Ele é movido por motores CFM56 da CFM International, uma joint venture entre a General Electric e a Safran.

A Airbus disse que estava ciente das reportagens sobre o incidente e estava fazendo todos os esforços para avaliar a situação.

A Tibet Airlines é uma companhia aérea regional com sede em Lhasa. Possui uma frota de 39 aviões, incluindo 28 aeronaves do tipo A319. A empresa também conta com seis A320 e cinco A330-200 widebody. As informações são da CNN e do site Aeroin.

