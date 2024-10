Política Desafio de reconstrução: Canoas elege Airton Souza para prefeito

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Empresário e vereador (E) tem como vice o ex-secretário (D) Rodrigo Busato. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com um desempenho de 52,12% contra 47,88% dos votos válidos no segundo turno em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre), o empresário e vereador Airton Souza (PL) frustrou o plano de reeleição do prefeito Jairo Jorge (PSD). Ele – que tem como vice o publicitário e ex-secretário municipal Rodrigo Busato (União Brasil) – chefiará o Executivo municipal da terceira cidade mais populosa do Estado (quase 350 mil habitantes).

“A prioridade é reconstruir a cidade após as enchentes”, frisou em discurso a apoiadores, logo que saiu o resultado oficial das urnas. Trata-se de um desafio e tanto, em uma das regiões mais atingidas pela catástrofe ambiental de maio.

Nascido em Tenente Portela (Noroeste gaúcho), Airton tem 57 anos e atuação empresarial no segmento gráfico. Presidiu a Companhia de Indústrias Eletroquímicas (Ciel) e na área político-administrativa acumula experiências como titular das secretarias municipais e parlamentar municipal com quarto mandatos desde 2004.

Primeiro turno

O desfecho do segundo turno ampliou a margem entre Airton e Jairo, que em 6 de outubro haviam obtido 35,26% e 29,76%, respectivamente. Alegre). Eles avançaram no pleito ao superar os concorrentes Beth Colombo (Republicanos), Odirlei Campiol (Novo), Marcio Freitas (PRD) e Rodrigo Cebola (Psol).

Vereadores

O primeiro turno também definiu a seguinte composição da Câmara de Vereadores em Canoas: Eric Fera (União Brasil), Cris Moraes (PV), Alexandre Gonçalves (PDT), Adriano Agitasamba (Avante), Abmael (PL), Duarte (Republicanos), Jefferson Otto (PSD), Jonas Dalagna (PP), Giovanni Rocha (PSD), Leandro Moreira (PRD), Heider Couto (PL), Patricio (PSDB), Daurinei Alt (PSD), Bamberg (PSDB), Ezequiel Vargas (PL), Emilio Neto (PT), Juares Hoy (PP), Linck da Auto Escola (Repubicanos) e Professora Neuza (PSD).

(Marcello Campo

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/airton-souza-e-eleito-prefeito-de-canoas/

Desafio de reconstrução: Canoas elege Airton Souza para prefeito

2024-10-27