Política Sebastião Melo é reeleito para a prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Com 100% das urnas apuradas, Melo obteve 61,53% dos votos válidos, antes 38,47% de Maria do Rosário. Foto: Divulgação/MDB Atual mandatário obteve 61,53% dos votos válidos, ante 38,47% de Maria do Rosário.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) foi reeleito nesse domingo (27), em segundo turno, para um novo mandato como prefeito de Porto Alegre. Ele derrotou a deputada federal Maria do Rosário (PT) por 61,55% a 38,45% dos votos válidos e terá como vice a veterinária Betina Worm (PL), estreante na política e com status, a partir de 1º de janeiro, de primeira mulher a desempenhar a função na capital gaúcha.

Ao longo da campanha para o segundo turno, as pesquisas eleitorais já apontavam para a reeleição, mesmo após a maior enchente já enfrentada pela capital gaúcha e que afetou mais de 160 mil moradores da cidade. O tema foi o principal calcanhar-de-Aquiles do emedebista na corrida eleitoral, inclusive nos debates.

Dentre as propostas citadas ao longo do segundo turno, Sebastião Melo destacou a ampliação de hospitais de Porto Alegre, a implantação de policlínicas e a expansão do atendimento em postos de saúde, especialmente durante o expediente noturno. Ele também reiterou que pretende cumprir os quatro anos de mandato, sem se afastar da Prefeitura para disputar as eleições federais em 2026.

Melo chegou a ficar muito próximo da vitória em primeiro turno, ao obter 49,72% dos votos válidos. Maria do Rosário ficou em segundo lugar, com 26,28%. Juliana Brizola (PT) obteve 19,69%, seguida de Felipe Camozzato (Novo), com 3,83%. Na sequência, pontuaram Luciano do MLB (Unidade Popular), com 0,21%; Fabiana Sanguiné (PSTU), com 0,17%; Carlos Alan (PRTB), com 0,07%; e Cesar Pontes (PCO), com 0,03%.

Perfil

Há mais de 40 anos na política, Melo tem 66 anos, é natural de Piracanjuba (GO) e filiado ao MDB desde 1981. Ex-deputado estadual (cargo que exerceu até 2021), também exerceu três mandatos como vereador da Capital (2001-2012).

Entre o último ano no Legislativo municipal e a primeira corrida eleitoral à prefeitura, foi eleito vice em 2012. Em 2016, teve 39,50% dos votos e foi derrotado no segundo turno por Nelson Marchezan Júnior (PSDB), preferido por 60,50% dos eleitores.

