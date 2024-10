Notícias Emília Corrêa é a primeira mulher eleita prefeita de Aracaju

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Mesmo ligada ao campo bolsonarista, Emília evitou as chamadas pautas de costumes. (Foto: Reprodução/emiliacorreaoficial)

A vereadora Emília Corrêa (PL) foi eleita prefeita de Aracaju nesse domingo (27). Ela ficou à frente de Luiz Roberto (PDT) para o comando da capital de Sergipe.

Com 100% das urnas apuradas, a candidata apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) obteve 57,46% dos votos válidos (165.924 votos), ante 42,54% (122.842 votos) de Luiz Roberto, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral.

Emília Corrêa iniciou sua trajetória de mandatos eletivos em 2016, quando foi eleita vereadora pela primeira vez. Foi reeleita em 2020 e dois anos depois foi candidata a vice-governadora na chapa liderada por Valmir de Francisquinho (PL), que acabou sendo impugnada pela Justiça Eleitoral.

Defensora pública aposentada e vereadora, Emília se posicionou como candidata pela mudança e contra o “sistemão”.

A prefeita eleita recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro em agosto, mas não utilizou da imagem dele em suas redes sociais, o que foi uma tendência no Nordeste neste segundo turno. Na disputa do primeiro turno, ela ficou com 41,62% dos votos, e Luiz Roberto, 23,86%.

Mesmo ligada ao campo bolsonarista, Emília evitou as chamadas pautas de costumes, comum entre outros candidatos conservadores que concorreram em outras capitais brasileiras.

Durante a campanha, ela preferiu abordar temas mais locais, como zeladoria, saúde e o preço do IPTU, que prometeu congelar por dois anos caso eleita. No segundo turno, ela também compromisso com os servidores públicos, além de encontro com a juventude.

Segundo turno

Emília enfrentou, no segundo turno, o candidato apoiado pelo prefeito Edvaldo Nogueira Filho (PDT), pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) e pelo PT —partido que teve a candidata Candisse Carvalho derrotada no primeiro turno e que declarou voto no pedetista.

O único apoio foi pequeno. Emília recebeu no segundo turno apenas o apoio do candidato derrotado do Novo, Zé Paulo, que teve 0,5% dos votos. Terceira colocada, a candidata Yandra (União Brasil) decidiu ficar neutra. Delegada Danielle (MDB) e Niully Campos (PSOL) apoiaram o pedetista no segundo turno.

Contra a máquina do governo. Durante toda a disputa eleitoral, Emília sempre ressaltou que estava fazendo a campanha sem padrinhos e contra o sistema.

Perfil

Natural de Lagarto, Emília Corrêa tem 62 anos, é advogada, defensora pública aposentada e comunicadora de rádio e TV.

Foi corregedora-geral e secretária-geral da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, presidente do Tribunal de Ética e conselheira da Ordem dos Advogados (OAB/SE). Também foi professora de Direito Constitucional na Universidade Tiradentes.

Na política, participou da primeira campanha eleitoral em 2012, quando ficou como suplente na Câmara Municipal de Aracaju e assumiu o mandato entre março de 2013 e abril de 2014. Quatro anos mais tarde, em 2016, foi eleita vereadora e reeleita em 2020.

Emília já passou pelos partidos Democratas, hoje União Brasil, e Patriota, atual PRD. No início do mês de abril deste ano, deixou o PRD e se filiou ao PL, onde se elegeu.

